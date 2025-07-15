İBB Meclisi Temmuz Oturumu Gerçekleşti, Yargı ve Tutuklamalar Gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayının ilk oturumu gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Temmuz ayı birinci oturumu, 1'nci Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında yapıldı. Saraçhane'deki İBB binasında saat 15.00 sıralarında başlayan oturumda 192 maddelik gündemin ele alındı. Toplantıda Başkanvekili Nuri Aslan "Hakim ve savcıların cübbesini düğme de yoktur, cepte. Çünkü yargı mensupları kimseden emir almaz. Kimsenin elini sıkmaz. Kimse önünde düğme iliklemezler. Bu düşüncelerle hakim, savcıların ve savunma hakkının teminatı avukatların Dünya Hukuk Günü'nü kutluyorum" dedi. Aslan'ın konuşmasının ardından 5 soru önergesi okundu ve grubu olan partiler adına gündem dışı konuşmalar yapıldı.

'16 BELEDİYE BAŞKANIMIZ TUTUKLANDI'

Soru önergeleri okunduğu esnada söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, "Bizim bugün 16 tane belediye başkanımız tutuklandı. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere ev hapsinde. CHP belediyelerini ele geçirmek için yapılan operasyonları buralarda okutulmasına, iftiralara asla izin vermeyeceğiz. Dün gece sabaha karşı 5'te Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı'yı Silivri'ye gönderdik. Yargılama adı altında yapılan bir mizahsen ile gönderdik. Tutuklama kararında belediye başkanımız ve arkadaşlarının neyle suçlandığı yazmıyorö dedi.

'TEPİNSENİZDE YOLSUZLUK İDDİALARINI DİLE GETİRECEĞİZ'

İnanlı'nın konuşmasının ardında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, "Burası şov yapma yeri değil. Evet, biz meclis üyeleri olarak, biz halkın seçtiği muhalefet görevinde bulunan meclis üyeleri olarak, denetleme görevini yapacağız. Canınızı ne kadar acıtırsa acıtsın. Bu yolsuzluk iddialarını hep söyleyeceğiz. Hep dile getireceğiz. Burada mecliste tepinseniz de, meclisi alt üst etsenizde, biz soruları dinleyeceğiz. Saygı göstermek zorundasınızö dedi.

'DAVALAR TRT'DE YAYINLANSIN'

Konuşmasına devam eden Başkanvekili Gökkuş, "Siz ayakkabı kutusu falan diyorsunuz. Geçen grup sözcünüz de söylemişti, CHP grup sözcüğünüz Halk Bankası Genel Müdürü. Ayakkabı kutusu dediniz. O yargılandı, yargı sonucu kararını verdi. Paralar kime aitse iade edildi. Faiziyle iade edeceğiz. Evet yargı kararı verdi. Siz de biraz sabredin. Bu yargı karar verecek. Bak Ahmet Özer'le ilgili tahliye kararı verdi. Tüm gruplara çağrı yapıyorum. Yargıya intikal etmiş bir konuda ne burada, ne basında herhangi bir haber çıkmasın. Hep beraber karşı çıkalım. Savunmalarımızı, mahkeme salonlarında yapalım. Burada değil. TRT' de yayınlansın. Evet yayınlansın. Yayınlandığında göreceğizö dedi.

Büyükçekmece Başkanvekili ve encümen üyesi Ahmet Şahin tutuklandığı için encümen üyesi oylaması yapıldı. Oylamadan 137 oy ile Ali Şar kazandı. 192 gündem maddesinin tamamı kabul edildi. Oturumun sonunda alınan karar ile gündem maddeleri komisyona sevk edildi. Bir sonraki oturum 16 Temmuz saat 14.00'a ertelendi.