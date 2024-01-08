İBB Meclisi ocak ayı toplantısının birinci oturumu yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, ocak ayı toplantısının birinci oturumu gerçekleştirildi.

Saraçhane'deki belediye binasında yapılan toplantıda konuşan Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğunun açıklandığını hatırlattı.

Yeni yılın ilk meclis toplantısının gerçekleştirildiğini dile getiren Okul, "2024 yılı İstanbulumuza, bilim şehrimize hayırlı olsun. Sağlıklı, huzurlu geçmesini temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar bir iki önemli konuya değineceğiz. Dün AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirlendi. Önceki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul şehrimize AK Parti'nin belediye başkan adayı olarak ilan edildi. Ben kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu seçimin de bir demokrasi şölenine dönmesini temenni ediyorum ve aramızda da aday adayı arkadaşlarımız var. Ben hepsine buradan başarılar diliyorum." diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirten Okul, "Geçtiğimiz günlerde 12 vatan evladı şehit oldu. Ben bütün şehitlerimize buradan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun ve milletimizin başı sağ olsun. Tabii bu akan kanlar yerde kalmayacaktır. Devletimiz, milletimiz bunlara gerekli cevabı zaten veriyor. Terörle hiçbir yere varılamayacağını artık herkes görmüş oluyor." ifadesini kullandı.

"Şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da 2024 yılının ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan temenni ettiğini söyledi.

Göksu, 2024 yılında yapılacak çalışmaların İstanbul'a ve bu meclistekilere hayırlar getirmesini dileyerek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde art arda 12 şehidimizi verdik. Şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Bütün ailelerin acısını yüreğimizde hissettiğimizi başta aileler olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Türkiye'nin ikinci büyük meclisinden bütün kamuoyuna, bütün vicdanlara bu ülkenin dışarıdaki küresel bütün düşmanlarına şunu söylemek isterim ki 'Bu ülkeye diz çöktüremezsiniz. Bu ülkenin ruhunda ve benliğinde özgürlük vardır. Bu vatanın ruhu özgürlükle inşa edilmiştir. Biz kimsenin tutsağı olmadık. Bugüne kadar olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Hangi gücünüzle, hangi oyunlarınızla ve hangi kurgunuzla gelirseniz gelin diz çökmeyeceğiz. Cenabıhak'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yaralılarımıza şifa diyorum. Rabbim yaralılarımıza acil şifa nasip eylesin."

"Şimdi yeni bir seçim süreci başladı"

Hayatın hızlı akıp giden bir ırmak olduğunu vurgulayan Göksu, şunları kaydetti:

"Akıp giden ırmak, mutlak surette giderken izler bırakır. Bir 5 yılın ne kadar da hızlı geçtiğini, şu meclisteki koltukta otururken her bir arkadaşımız aynaya baktığında herhalde bunu hissedecektir ve fark edecektir. Meclisin ilk günlerinde biz AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı olarak bu mecliste neleri konuşacağımızı tartıştık. Görüşlerimizi ifade ettik. İstanbul adına konuşulacakları konuştuk. Şimdi yeni bir seçim süreci başladı. Bu yeni seçim sürecinde artık aziz milletimizin hakemliğine gidilecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mevcut başkanı siyasi partisi zaten mevcut. Burada en büyük beklenen aday AK Parti'nin adayının kimin olacağı idi. AK Partimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 31 Mart 2024'te yapılacak seçimde kiminle yarışacağını belirlemiştir ve bizim 5 yıl bu mecliste konuştuklarımız, 5 yılda değerlendirdiklerimiz, kamuoyuyla paylaştıklarımız ve mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptıkları artık İstanbul halkının hakemliğindedir. ve İstanbul halkı bu hakemliği yapacaktır. Demokrasinin gereği budur. Hayırlı olmasını dilerken AK Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Murat Kurum kardeşimizi de tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Seçimin de şimdiden hepimiz için hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum."

"İstanbul'un tekrar ayağa kalkması, tekrar kendine gelmesi elzemdir"

MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz ise 2024 yılının İstanbul'a ve memlekete hayırlar getirmesini temenni ettiğini söyledi. Yılmaz, "Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine hızlı ve selametle ulaşılabilmenin stratejik formülü merkezden yerele tek yürek olmuş, tek bilek olmuş, Türkiye'nin oluşmasına ve ortaya çıkmasına bağlıdır. Muhalefet partilerinin denetim ve yönetiminde perişan bir devir ve döneme mahkum edilen belediyelerin cumhurun iradesiyle küllerinden yeniden doğması, milli bir sorumluluk, demokrasi ve vatan görevi olarak karşımızda durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Belediyecilik dışında farklı alanlarla ilgilenen belediye başkanı ve kadrosunun, İstanbul'u ne hale getirdiğinin ortada olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Son 5 yılını kaybeden İstanbul'un tekrar ayağa kalkması, tekrar kendine gelmesi elzemdir. İstanbullu hemşehrilerimiz hiç şüphe etmesin ki İstanbul yeniden ayağa kalkacaktır. İstanbul bunun için de fazla beklemeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dün Türkiye ve İstanbul'a ilan ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayımızla İstanbul'umuz muradına kavuşacak ve İstanbul için fetret dönemi sona erecektir. Cumhur İttifakı olarak el ele, gönül gönüle vererek İstanbul'un yıllarını telafi ederek hizmetlerle hemşehrilerimizi yeniden buluşturacağız. Sayın Murat Kurum Beyefendi'ye bu çıkmış olduğu kutlu yolda her zaman bir, beraber ve birlikte olacağımızı ifade ediyor, kendisine başarılar diliyorum. Cenabıallah yardımcımız olsun."

"Ben kendisine 'hayırlı olsun' diyorum"

CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, öncelikle 2023 yılında, Kahramanmaraş merkezli depremde ölenleri hayatın hiçbir anında unutmayacaklarını söyleyerek konuşmasına başladı.

2024 yılının herkes için mutluluk ve huzurla dolu geçmesini dilediğini belirten Balyalı, "Şehitlerimiz var. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Yaralı askerlerimize de acil şifa diliyorum. Şehitlerimizin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle keder bu millete göstermesin." dedi.

Belediye meclis üyeliğinin ne kadar önemli olduğunu herkesin bildiğini dile getiren Balyalı, şöyle devam etti:

"Zannediyorum ki son 5 yıllık süreçte bütün Türkiye belediye meclisinin önemini bir kere daha kavradı çünkü 2019 yılında yaşanan büyük değişiklikten sonra yani belediye başkanının başka bir siyasi partiden, belediye meclisinin de farklı çoğunluğunda farklı siyasi partiden olması hasebiyle, hepimizin belediye tecrübesi ve bu ülkenin belediye meclis tecrübesi çok farklı noktaya geldi. Şimdi aradan tam 5 sene daha geçti. Göz açıp kapayıncaya kadar ve yeni bir seçim sürecine başladık. 2024'ün ilk üç ayını bu seçim süreciyle birlikte geçireceğiz ve 31 Mart 2024 yılında İstanbul halkı Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi yeni belediye başkanına ve belediye meclisine merhaba diyecek. Biz 'İstanbul başardı' diyoruz ve geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yapmış olduğumuz bütün çalışmaların hizmetleri ve yatırımları İstanbul halkına tekrar sunarak bir dönem sonra tekrar burada iktidarda olacağımıza yürekten inanıyoruz. AK Parti'nin adayı açıklandı. Sayın Murat Kurum, eski bakan AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adayı oldu. Ben kendisine 'hayırlı olsun' diyorum. Başarılar diliyorum. AK Parti Grubuna, MHP Grubuna hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz. Umarım bu seçim süreci kazasız, sıkıntısız, tartışmasız, herkesin kendini en doğru biçimde ifade ettiği, en demokratik koşullarda gerçekleşir. Bunu da yürekten inanıyorum. Umarım böyle olur. Hepimize, bütün İstanbullulara ve meclisimize hayırlı olsun."

"Seçimlerde aday olacak kişilere ve partililerine de hepsine başarılar diliyorum"

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da 2024 yılı meclis toplantılarının, İstanbullulara hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Sarı, "Umarım 2024 seçimlerinden sonra da burada gösterdiğimiz 5 yıllık performansın daha üstüne koyarak İstanbullulara daha yeni projeler üretilir. İstanbullular daha kaliteli ve konforlu bir İstanbul'a kavuşurlar. Ayrıca yine geçtiğimiz günlerde emperyalizmin uşakları tarafından şehit edilen vatan evlatlarımıza, 12 şehidimize buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Seçimlerde aday olacak kişilere ve partililerine de hepsine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mecliste, Denetim Komisyonuna üye belirlenmesi maddesi görüşüldü. Oy birliğiyle kabul edilen teklifte, komisyona üye olarak AK Parti'li meclis üyeleri Muhammet Kaynar ile Mehmet Selim Bilmen ve CHP'li meclis üyesi Fatoş Hamzalı seçildi.