İBB Meclisi nisan ayı oturumları başladı (1)

İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, çocuklara ücretsiz dağıtılan Halk Süt'ün maliyetinden çok reklama para harcandığını belirterek, "Israrla söylüyorum, süt dağıtın kardeşim, daha çok kişiye süt dağıtın ama çalmadan dağıtın olur mu?" dedi.

İBB Meclis toplantısı, Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'nin 2021 sonu itibarıyla borcunun 57 milyar 602 milyon liraya yükseldiğini söyledi.

İBB'nin kurulduğu günden bu yana, 35 yılda toplam borcunun 28 milyar lira olduğunu ancak 2019 yılından sonra 2,5 yılda 30 milyar lira borç yaptığını aktaran Kaynar, "Yani 35 yıldan daha fazla 2,5 yılda borç yapan bir belediyeyle karşı karşıyayız. Nasıl ama? 35 yılda yapılamayanı 2,5 yılda yapmışsınız. Bununla övünebilirsiniz. 'Yalan' diyorsunuz da kesin hesap ve belediyenin resmi verileri bunlar." diye konuştu.

"İBB tarihinde ilk defa borçlanamaz hale gelmiş"

İett'nin toplam borcunun yüzde 46 arttığını anlatan Kaynar, şunları kaydetti:

"Hiçbir kredi borcu olmayan, devasa yatırımlar yapan İSKİ bu dönemde 5 milyar 290 milyon lira borçlu duruma gelmiştir. Kurumları düşürdüğünüz hali görebiliyor musunuz? İBB'nin 2021 yılı için kanunla belirlenen borçlanma üst limiti 32 milyar 354 milyon lira olması gerekirken, mevcut borç stok tutarı 2021 sonu itibarıyla 57 milyar 602 milyon lira olmuş, belediyelerin borçlanma limiti 2 katını aşmıştır. Tarihinde ilk defa Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye yönetimi borçlanamaz hale gelmiş. Hani borçlanma yetkisi verilmedi diyorsunuz ya yasal olarak verilemiyor onu belirtmek için ifade ediyorum."

Belediyeden 15 bin kişinin işten çıkartıldığını söyleyen Kaynar, "Sosyal demokrat olduğunu iddia eden partinin yönettiği bir belediye tarafından. Yerine de 45 binden fazla insan aldı. 40 bin kişiye istihdam sağladık diye asmışlar. Diğer yazamadığınız kayıt dışı 5 bin kişi kim?" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir belediyesinde 2 yeni şirketin kurulmasını ve ilave yönetim kurulu üyeliklerinin oluşturulmasını eleştiren Kaynar, şöyle devam etti:

"119 kişi ilave yönetim kurulu üyeliği oluşturulmuş. Şirketlerin hiçbir faaliyeti yokken 119 adet ilave yönetim kurulu üyeliği oluşturulmuş. Denetim kurulu üyeliklerini hiç bilmiyoruz, çünkü bilgi verilmiyor. Bu şirketlerin yönetim kurulu üyelikleri tamamen belediye yönetimi, Ekrem Bey tarafından atanıyor. Bu şirketlerin yönetim kuruluna atanan kişileri, yapılan ödeme miktarlarını talep ettik. Cevap yok. Kim bu yönetim kurulu üyeleri? CHP eski ilçe başkanları, CHP belediye başkan adayları, kazanamayan adaylar. İl yönetim kurulu üyeleri, eski milletvekilleri ve akrabaları. Bir de CHP yönetici veya eski belediye başkanı adayı olduğu halde daire başkanlıklarına atanıp, oradan da bu şirketlerin yönetimine atananlar var. 119 kişi ile sınırlı değil. İBB'nin ortağı olduğu şirketleri belediye başkanının yakın adamları, CHP örgütlerinden atanan partili üyeler ve ittifak ortaklarına verilen kontenjan yönetiyor. Bu şirketlerin tamamı zarar ediyor, batma noktasında."

Yönetim kurulu üyeliğiyle ilgili örnek vereceğini söyleyen Kaynar, "Yeşim Meltem Şişli. Burada çok konuşuldu. Yeşim Meltem Şişli belediyenin 2 tane şirketinde yönetim kurulu başkan yardımcısı. Biliyor musunuz bunu? Yeni açılan dükkanlardan birisi verilmiş. İSFALT ve İSETAŞ'ın yönetim kurulu üyeliklerine atanmış." dedi.

"İhalelerde genel bir sorun var"

Yapılan ihalelerde sorun olduğunu savunan Kaynar, şöyle devam etti:

"Açık ihalelerin yüzde 45'ine tek firma katılmış. Başka firmaların katılması imkansız hale getirilmiş. İhale şartları tek firmaya göre belirlenmiş. İhaleyi alan firmadan çok daha düşük teklif veren firmalar belge eksikliği nedeniyle ihale dışı bırakılmış. Buna rağmen ihaleler iptal edilmeyerek devam edilmiştir. 2021 yılında ihalelerde genel bir sorun var. Meşhur yöntem, ihaleye teklif veren firmalar çok yüksek bedelli ihalenin şartnamesini alıyor, bütün belgelerini hazırlıyor, dosyayı ve tekliflerini sunuyor ama ne hikmetse geçici teminat mektubunu dosyaya koymayı unutuyor. Belediyenin yaptığı 100 milyonun üzerindeki en az 20 tane ihalede usulsüzlük mevcut. Geçici teminat mektuplarını unutan firmalar ihaleyi alan firmadan daha düşük teklif veren firmalar. Ben tanımıyorum ama birilerinin tanıdığının farkındayım. Otobüs bakım ve onarım hizmet alımı işi 126 milyon liraya ihale edilmiş; bu ihaleyi ulaşım iş dış ticaret almış, Özgür Karabat'ın meşhur firması var ya o."

İBB'nin süt dağıtımı oturumda tartışıldı

AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın çocuklara ücretsiz dağıtılan Halk Süt ile ilgili eleştirileri gerilime neden oldu.

"Kanuna uygun, belediyenin menfaatine uygun yapın." diyen Kaynar, sütün pahalıya satın alındığını, marketlerde daha ucuza satıldığını, dağıtım için de çok fazla harcama yapıldığını savunarak, süt yardımının kartlara yüklenebileceğini söyledi.

Kaynar, "Ama reklam yapılamaz o zaman. Reklama sütün maliyetinin yarısı kadar maliyet harcanmış." diye konuştu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da "Süt dağıtılmasından niye rahatsız oluyorsunuz?" diye Kaynar'a tepki gösterdi.

Kaynar, "Kesinlikle rahatsız olmuyorum. Keşke bütün çocuklara dağıtabilseniz. Bu kadar sütü dağıtıyor musunuz, o da belli değil ama oradan da ne yaptığınızı tahmin ediyorum. Markette 5,45 olan sütü siz 8,71 liraya dağıtmışsınız. İyi bir şey yapıyorum diye arkasına bütün usulsüzlükleri gizleyerek onları kapatmaya çalışıyorsun. Israrla söylüyorum, süt dağıtın kardeşim, daha çok kişiye süt dağıtın ama çalmadan dağıtın olur mu?" dedi.

Öte yandan Kaynar, CHP İBB Meclis Üyesi Umut Şenol'un sürekli kendisini tahrik ettiğini belirterek, bir süre tartışma yaşadı.

(Sürecek)