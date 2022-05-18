İBB Meclisi'nden, Beşiktaş'taki Swissotel'in bulunduğu arsanın satışına onay - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Beşiktaş'taki Swissotel'in bulunduğu arsanın satışına onay verildi.

İBB Meclisi mayıs ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

Mecliste, Beşiktaş Vişnezade Mahallesi 684 Ada 1-4-6 parsellerdeki Swissotel'in bulunduğu arsanın satışı da görüşüldü.

CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Ali Tüy, arsanın satışına ret oyu vereceğini belirterek, CHP'li Meclis Üyesi Özgür Öz ile muhalefet şerhi koyduğunu kaydetti.

İYİ Partili Meclis Üyesi Yakup Fındık, arsanın satışıyla ilgili aykırı teklif sunmak istediğini ifade ederek, "İçerisinde kiracısı olduğu için gerekli rekabet koşulları oluşamayacağından tekrar görüşülmek üzere hukuk komisyonuna geri gönderilmesi noktasında oylanmasını talep ediyorum." dedi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Tüm değerlendirmelere saygımız var ama arkadaşların kişisel değerlendirmeleridir. Biz CHP Grubu olarak aldığımız grup kararı doğrultusunda 23 No'lu gündem maddesine 'evet' oyu vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Hukuk Komisyonu Başkanı AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar ise bu teklifin kendilerinin değil idarenin teklifi olduğunu, satış talebinin altında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imzasının bulunduğunu söyledi.

Kaynar, 1988'de, Bedrettin Dalan döneminde, belediye encümen kararı alınarak, 30 yıllık intifa hakkı karşılığında bu taşınmaza otel ve müştemilat yapılması kararı alındığını, 1989'da sözleşme yapıldığını, Nurettin Sözen döneminde de otelin inşa edildiğini anlattı.

Otelin faaliyeti ve işletmeci firmanın üst hakkı devam ederken 2009'da alınan meclis kararıyla buranın da içinde bulunduğu birçok taşınmazın satışına karar verildiğini aktaran Kaynar, "Satış kararı çerçevesinde 2011'de buranın ihalesi yapılmıştır. Bu ihale işlemine karşı CHP'li üç meclis üyesi dava açmış ve İdare Mahkemesi, ihalenin, encümen kararının iptaline karar vermiştir. İptal kararı 2017'de Danıştay onayından da geçtikten sonra kesinleşince, tapunun iptali ve belediye adına tescili için bu kez Büyükşehir Belediyemizce dava açılmıştır. Mahkeme, tapu iptaline ve ödenen satış bedelinin iadesine karar vermiştir." diye konuştu.

Kaynar, bu kararın da Bölge Adliye Mahkemesince onandığını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebiyle meclise bir sulh protokolünün sevk edildiğini kaydeden Kaynar, protokol çerçevesinde tapunun belediyeye geçtiğini ve tapu üzerinde işletmeci firmanın o dönemde ödediği ihale bedeli güncellenerek ipotek tesis edildiğini anlattı.

Kaynar, "Şu anda bu taşınmazın üzerinde 1 milyar 225 milyon 672 bin 556 lira ipotek mevcuttur. Büyükşehir Belediyemizce bu bedelin ödenmesi gerekiyor ya da bu taşınmaz satılıp satış bedeliyle karşılanması teklifinde bulunuyor. Biz AK Parti Grubu olarak 2009'da verdiğimiz karar çerçevesinde hareket ediyor ve bu satış kararına bu sebeple 'evet' oyu veriyoruz." dedi.

Muhammet Kaynar, daha önce satışın iptali için dava açan CHP'lilerin şimdi bu taşınmazın satışını istemelerinin çelişki olduğunu, bunu izah etmeleri gerektiğini kaydetti.

Tekrar söz alan Tarık Balyalı, o gün satışa karşı çıkan CHP grubunun doğru yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sadece tek bir firmanın katıldığı, rekabetin oluşmadığı bir ihale olduğu için mahkeme arkadaşlarımızı haklı bulmuştur. Eğer AK Parti, 2009-2014 yıllarında bu satıştan aldığı parayı geri ödese, bu konuda mahkemeye gidilmese, mahkeme sonucunda da bugünün şartlarında yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira gibi bir ödeme rakamı ortaya çıkmasaydı, bu bugün meclisin konusu olmayacaktı. AK Parti o dönemde bu parayı iade etmediği için ilgili firma dava açmış ve parasını güncel değeriyle geri istemiştir. Rekabet şartlarının oluşması için Başkanımıza sonuna kadar güveniyoruz. Geçmiş dönemde Kadir Topbaş'a bu satış yapılırken güvenmiyorduk, haklıydık. Sonucunda mahkeme de bizi haklı buldu."

Meclis 1. Başkanvekili Okul, Balyalı'ya tepki göstererek, "Şimdi burada çok değerli hizmetler vermiş, rahmetli olmuş bir belediye başkanına 'güvenmiyoruz' lafını kınıyorum." diye konuştu.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da İBB yönetimini zorda bırakmamak için bu kararı aldıklarını, CHP Grubu ısrarcı değilse teklifin komisyona çekilmesini teklif edeceklerini söyledi.

Balyalı ise "İlk konuşmamda CHP Grubu olarak görüşümüzün olumlu olduğunu ve 'evet' vereceğimizi söyledim. Hala görüşümüzün arkasındayız." dedi.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi.

İYİ Partili Meclis Üyesi Yakup Fındık'ın aykırı teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

Swissotel'in bulunduğu arsanın satışına ilişkin gündem maddesi, CHP'li meclis üyeleri Mehmet Ali Tüy ve Özgür Öz ile İYİ Partili meclis üyeleri Yakup Fındık ve Bora Kılıç'ın muhalefet şerhi ile oy çokluğuyla kabul edildi.