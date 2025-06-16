İBB Meclisi'nde Yolsuzluk İddiaları Üzerine Soru Önergesi Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde belediye bütçesine ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ayşe Yanık, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca, İBB ve bağlı iştiraklerine yönelik kamuoyuna yansıyan yolsuzluk iddialarının, belediye kaynaklarının yönetimine ilişkin önemli soruları gündeme getirdiğini söyledi.

İBB'nin mali yapısının yalnızca merkez bütçesinden ibaret olmadığını anlatan Yanık, "Söz konusu mali yapı İSKİ, İETT ve 32 iştirak şirketi ile birlikte değerlendirildiğinde, resmi faaliyet raporlarına göre toplam büyüklüğü 1 trilyon 171 milyar liraya tekabül etmektedir. Kur farkları dahil edildiğinde ise yaklaşık 2,5 trilyon liraya ulaşmaktadır." diye konuştu.

Yanık, İBB sorumlularının ve yetkililerinin, yolsuzluk iddialarına ilişkin rasyonel ve akılcı cevaplar vermediğini kaydederek, "Yalnızca merkez bütçenin esas alınarak, '2019'dan bu yana toplam bütçe 497 milyar lira iken 560 milyar liralık yolsuzluk iddiası nasıl olabilir?' şeklinde hiçbir hesap ve matematikle izah edilemeyen değerlendirmeler yapılmaktadır. Gerçeği çarpıtır nitelikteki bu ve benzeri cevaplar neticesinde ortaya çıkan tablo şunu göstermektedir ki İBB'nin merkez bütçesinin dışında kalan diğer mali yapısı göz ardı edilerek algı yönetimi yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"İBB'nin hesap vermesi gereken toplam mali yapısı 2,5 trilyon liraya ulaştı"

Yanık, İBB'nin hesap vermesi gereken toplam mali yapısının 2,5 trilyon liraya ulaştığını, yapılan açıklamalarda İBB kaynaklarının 497 milyar liradan ibaretmiş gibi gösterilmesinin inandırıcı olmamakla birlikte izaha muhtaç olduğunu belirtti.

Bu tutumun, kamuoyunu yanıltma ve soruşturma sürecini itibarsızlaştırma niteliğinde olduğu yönünde endişelerin doğduğunu dile getiren Yanık, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, İBB'nin 2019 yılından bugüne kadar olan toplam mali büyüklüğü, İBB merkez bütçesi, İSKİ, İETT ve tüm iştirak şirketleri dahil olmak üzere yıllık bazda nedir? Belediye iştiraklerinin bütçeleri, faaliyet raporları ve ihaleleri, kamuoyu ile tam ve düzenli şekilde paylaşılmakta mıdır? 2019'dan bu yana kamuya açık ve erişilebilir kaç iştirak faaliyet raporu yayımlanmıştır? Kamu kaynaklarının şeffaflığı adına, tüm iştiraklerde harcama kalemlerinin ve gelir-gider tablolarının dijital olarak halka açılması yönünde bir uygulamanız var mıdır? Varsa hangi iştiraklerde uygulanmaktadır?"

Soru önergesinin ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, kamuoyuna açık yerlerde bu bilgilere ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Bütçeyi oyladıklarını ve geçirdiklerini anlatan Özcan, "Bu kadar Meclis çalışmalarından bihaber soru önergesine 'ret' kararı vereceğiz. Arkadaşımız Meclis çalışmalarına mı katılmamış, acaba bütçe oylanırken burada değil miymiş? Bu soruların maksatlı ve yönlendirme, algı amaçlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir sorunun burada sorulmasını çok doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla soru önergesi oy çokluğuyla reddedildi.

Spor İstanbul'daki usulsüzlük iddialarına ilişkin soru önergesi

AK Parti'li Meclis Üyesi Ömer Fuat Günday, İBB iştirak şirketlerinden Spor İstanbul'a yönelik yolsuzluk soruşturmasında şirketin ihalelerinde, sponsorluk anlaşmalarında ve mal-hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı, kaynakların belirli kişi ve şirketlere aktarıldığı, denetim eksikliği nedeniyle kamu zararının oluştuğu yönünde ciddi iddiaların kamuoyuna yansıdığını belirtti.

Bazı çalışanların etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde şirket içi yapısal sorunlara işaret edildiğine değinen Günday, "Spor AŞ'nin son 5 yılda gerçekleştirdiği ihaleler, sponsorluklar ve alımlar hangi yöntemlerle yapılmıştır? Bu süreçlerde rekabet ve şeffaflık nasıl sağlanmıştır? İddia edilen usulsüz işlemlerle ilgili İBB Teftiş Kurulu veya adli merciler tarafından yürütülen bir inceleme veya soruşturma var mıdır? Şirket gelirlerinin usulüne uygun şekilde belediye hesaplarına aktarılmasıyla ilgili yapılan son denetimlerin sonuçları nelerdir? Etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler üzerine herhangi bir idari ya da yapısal reform süreci başlatılmış mıdır?" sorularını yöneltti.

Mecliste yapılan oylamada soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.