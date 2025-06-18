İBB Meclisi'nde Ulaşım Vaatleri ve Toplu Taşıma Sorunları Gündeme Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, megakentin ulaşımı ve toplu ulaşım araçlarına ilişkin soru önergeleri sunuldu.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Otobüs, metro ve metrobüs hatlarıyla ilgili sorunların gündeme geldiği toplantıda, AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri konuya ilişkin soru önergeleri verdi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da yayımladığı ulaşım vaat kitapçığında, ilk 5 yılda 233 kilometre yeni metro hattı yapılacağını, toplam metro uzunluğunun 10 yılın sonunda 518 kilometreye çıkarılacağını ilan ettiğini, ayrıca metro gitmeyen ilçe bırakılmayacağı, durmuş metro projelerinin yeniden başlatılacağı ve raylı sistemlerde yerli teknolojilerin kullanılacağı taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Bu yıl itibarıyla bu vaatlerin büyük çoğunluğunun hayata geçirilmediğinin, birçoğunun ise planlama aşamasının ötesine geçemediğinin görüldüğünü belirten Yıldız, imalatı süren bazı metro hatlarında da duraksamalar yaşandığını anlattı.

Yıldız, "Vaat kitapçığında 'İlk 5 yılda yapılacak.' denilen metro hatlarının hangileri 2025 itibarıyla tamamlanmıştır? Bu vaatlerin gerçekleşme oranı nedir? Kitapçıkta '10 yılda tamamlanacak" denilen toplam 518 kilometrelik metro hedefine ulaşmak için geriye kalan 5 yılda hangi projelerin yapılması planlanmaktadır? Bugüne kadar İBB tarafından yalnızca bu dönemde planlanan, projelendirilen, imalatına başlanıp tamamlanarak hizmete alınan tek bir metro hattı var mıdır? 2019 öncesinde başlayan ve halen inşaatı süren metro hatlarının hangilerinde son bir yıl içinde duraksama yaşanmıştır?" sorularını yöneltti.

Soru önergesinin Başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

İETT ile ilgili önerge

AK Parti'li Meclis Üyesi Kamil Karabak da İstanbul gibi megakentlerde toplu taşıma sistemlerinin yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda kamusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Karabak, "Ne yazık ki son yıllarda İETT başta olmak üzere metro, metrobüs ve otobüs sistemlerinde yaşanan kazalar ve teknik arızalar artmış, kamuoyuna yansıyan görüntüler vatandaşlarımızın güvenlik kaygılarını artırmıştır. İETT araçlarında seyir halindeyken çıkan yangınlar, yolda kalan seferler, kapısı açık ilerleyen otobüsler, metrobüs kazaları gibi çok sayıda olay, kurumsal sistemin periyodik bakım, denetim ve personel eğitimi açısından zafiyet içinde olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

Önergesinde Karabak, şu soruları yöneltti:

"2019 yılından bugüne kadar İstanbul'da hizmet veren toplu ulaşım sistemlerinde otobüs, metrobüs, tramvay, metro toplam kaç kaza meydana gelmiştir? Bu kazaların yıllara ve ulaşım türlerine göre dağılımı nasıldır? Aynı dönemde meydana gelen kazalarda toplam kaç kişi yaralanmış veya hayatını kaybetmiştir? Olaylara dair adli ve idari süreçler başlatılmış mıdır? 2019 ile 2025 arasında İETT araçları başta olmak üzere tüm toplu ulaşım araçlarında kaç teknik arıza kaydı tutulmuştur? Bu arızalar en çok hangi hatlarda ve hangi sebeplerle gerçekleşmiştir? Kazalara neden olan teknik veya idari faktörlere ilişkin İBB bünyesinde hazırlanmış önleyici nitelikte bir stratejik güvenlik raporu var mıdır? Varsa bu raporda hangi risk analizlerine yer verilmiş, hangi somut tedbirler önerilmiştir?"

Önergenin Meclis makamına havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Ulaşım vaatleri eleştirildi

MHP Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Şule Hayal ise "İstanbul'un ulaşım kaderini değiştirecek." söylemiyle CHP'li yönetimin 2019 seçim vaatleri arasında yer alan HIZRAY projesine dair bugüne kadar somut bir ilerlemenin kamuoyuyla paylaşılmadığını söyledi.

Hayal, önergesinde, "HIZRAY projesi için bugüne kadar hangi resmi adımlar atılmış, hangi aşamalara geçilmiştir? Bu proje için herhangi bir ihale yapılmış, finansman sağlanmış ya da şantiye kurulmuş mudur? HIZRAY için belirlenen güzergah, entegrasyon noktaları ve tamamlanma hedef tarihi kamuoyuna açıklanacak mıdır?" sorularını yöneltti.

Önergenin Meclis makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.