Haberler

İBB Meclisi'nde Ulaşım Sorunlarına İlişkin Soru Önergesi Kabul Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB Meclisi, İstanbul'daki ulaşım sorunlarına yönelik verilen soru önergesini oy birliğiyle kabul etti. AK Parti'li Meclis Üyesi Ahmet Ocakçı, ulaşım projelerinin neden tamamlanmadığını ve trafik sorunlarını gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, kentteki ulaşım sorununa ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ahmet Ocakçı, İBB yönetiminin seçim öncesinde verdiği en önemli vaatlerden birisinin, ulaşımı iyileştirmek olduğunu söyledi.

İstanbul'un 39 ilçesinde yollar, köprüler, viyadükler ve tünellerle ilgili birçok söz verildiğini dile getiren Ocakçı, "Bu ulaşım hizmetleri 6 yıldır sağlanmış olsaydı trafik yoğunluğu artmayacak, içinden çıkılamaz bir perişanlığa sürüklenmeyecekti. Maalesef mevcut yönetim verdiği tüm sözlerin altında kaldığı gibi, ulaşım hizmeti sözlerinin de neredeyse hiçbirini taşıyamadı. İşte, İstanbul da bu trafik yükünü kaldıramaz hale gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'deki ulaşım sorunlarından bahseden Ocakçı, "Ispartakule ve Bahçeşehir'i birbirine bağlayacak ve büyük trafik problemini ortadan kaldıracak projede 400 metre Ispartakule Viyadüğü ve 200 metre bağlantı yolu, iş oluru almasına ve ihale sürecinin tamamlanmasına rağmen, imalatına başlanmamasının gerekçeleri nelerdir? Türkiye'nin ikinci en kalabalık nüfusuna sahip Kayaşehir ve Şamlar mahallelerimizi birbirine bağlayacak olan bağlantı yolu projesinin, taahhüt süresinden epey bir vakit tehir etmesine rağmen, bitirilmemesinin nedeni nedir?" diye sordu.

İstanbul'un en kalabalık nüfusuna sahip Kayaşehir ile Güvercintepe mahallelerinin ulaşım problemini ortadan kaldıracak 18 ve 19A köprüleri ile 21A viyadüğü ve 5 kilometrelik bağlantı yolunun neden yarıda bırakıldığını soran Ocakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı projesinde ise kiriş, döşeme ve üstyapı işleri tamamlanmasına rağmen proje yüzde 70 oranına getirildi ancak bu bulvar da kaderine terk edildi. Başakşehir Mahallemizde bulunan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın tamamlanmamasının sebepleri nelerdir? TEM Altınşehir bağlantı yolları tek yön uygulaması ile otoyolun sağında ve solunda yapılması gereken deplase işlemleri ve beraberinde revize köprü yapılması sözü verilmişken, bu ulaşım düzenlemesinin yapılmama gerekçeleri nelerdir? Bu bütçe hangi projelere aktarılmıştır?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesinin Başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.