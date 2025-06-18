İBB Meclisi'nde Ulaşım Sorunlarına Çözüm Arayışı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İstanbul'un ulaşım sorunlarına ilişkin soru önergeleri verildi.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Sarıtemur, İstanbul'da milyonlarca vatandaşın kullandığı metrobüs hattının, son yıllarda sık yaşanan arızalar, araç yangınları ve yoğunluk nedeniyle ciddi bir soruna dönüştüğünü söyledi.

İBB yönetiminin, reklam projeleriyle algı yönetimi yaparken, metrobüs hattındaki sorunlara kayıtsız kaldığını dile getiren Sarıtemur, "2019 yılından bu yana metrobüs araçları için ayrılan bakım-onarım bütçesi ne kadardır? Bu bütçenin kullanımı denetlenmiş midir? Milyon kilometreyi aşan metrobüs araçlarının tasfiyesiyle ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Mevcut metrobüs filosunun yenilenmesi amacıyla toplam kaç yeni araç alınmıştır? Metrobüs sisteminin iyileştirilmesi için teknik ya da bilimsel bir rapor hazırlanmış mıdır? Garajlara çekilen, arızalı veya hizmet dışı metrobüs araçlarıyla ilgili hangi işlemler yapılmıştır?" sorularını sordu.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ulaşımla ilgili verilen seçim vaatlerine ilişkin soru önergesi

AK Parti'li Meclis Üyesi Cemil Keskin, kentte İBB'nin yatırım ve hizmetleriyle her zaman öncü ve örnek olması gerektiğini söyledi.

Keskin, belediyenin faaliyetlerinde vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı ve kentsel hizmetlerde kaliteyi yükseltmeyi temel hedef olarak belirlemesi gerektiğine dikkati çekti.

Cemil Keskin, mevcut İBB yönetiminin, ulaşımla ilgili vaatleri olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Vaatleriniz arasında bulunan İstanbul Ulaşım Ana Planı yenilenmesi ve trafik akışı ile alakalı neler yaptınız? Vaatleriniz arasında bulunan Ferahevler-Yeniköy, Kocataş-Büyükdere, İncirköy-Paşaköy, Küçükyalı Metro-Başıbüyük, Gülensu-Maltepe, Pendik-Ertuğrul Gazi, Kartal-Yakacık, Reşitpaşa-TEM füniküler hatları ile alakalı bir adım atıldı mı? Vaatleriniz arasında bulunan, Bayrampaşa Otogarı'nın kaldırılmasına ilave olarak Başakşehir ve Kurtköy'de ana otogarlar kurulması ile alakalı bir çalışma yapılıyor mu? Vaatleriniz arasında bulunan, ücretsiz ulaşım imkanından yararlanan vatandaşlardan doğan bedellerin tamamı, İBB tarafından Özel Halk Otobüsü sahiplerine ödeniyor mu?"

Keskin, "Vaatleriniz arasında bulunan 12 yaş altı çocuklara ücretsiz ulaşım ve 12-25 yaş arası gençlere yüzde 40 indirimli ulaşım ile alakalı bir çalışma devam ediyor mu, yapılacak mı? Vaatleriniz arasında bulunan ücretsiz ulaşım imkanından yararlanan vatandaşlardan doğan bedellerin tamamı, İBB tarafından Özel Halk Otobüsü sahiplerine ödeniyor mu?" sorularını sordu.

Yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Bisiklet yolları ve İSBİKE ile ilgili soru önergeleri

Mecliste, AK Parti'li Meclis Üyesi Abdulkadir Altınhan, Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (İSBİKE) ve bisiklet yollarıyla ilgili soru önergesi verdi.

İBB'nin 2025 yılı performans esaslı bütçe programında, yıl boyunca bisiklet yolu yapımı için 1 milyar 263 milyon 752 bin lira bir bütçe ayırıldığının yazıldığını anlatan Altınhan, aynı programda yıl içerisinde de 55 kilometre bisiklet yolu yapılacağı hedefinin yer aldığını söyledi.

İSBİKE mobil uygulamasında da 2023 yılından bu yana yaklaşık 1,5 yıldır Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi'nin hala bakım ve onarım faaliyetinde olduğunun yazıldığını dile getiren Altınhan, bisiklet yolu ve İSBİKE projesiyle ilgili şu soruları sordu:

"Bu kapsamda, 2025 yılının ilk 6 ayında yapılan bisiklet yolu uzunluğu ne kadar ve bu bisiklet yolları İstanbul'un hangi ilçelerine yapılmıştır? Henüz yapılan 1 kilometre bisiklet yolu yok ise sebebi nedir? Bisiklet yollarının yapım işi kapsamında alınan hizmet ve mal alımı var ise bu alımlar nelerdir? Bu alımlara ilişkin sözleşmelerin toplam bedeli ne kadardır? 2023 yılı Aralık ayında bakım ve onarıma alındığı iddiasıyla kapatılan İSBİKE projesi ile ilgili aradan geçen 1 yıllık süreçte çalıştay, kokteyl ve reklam dışında hangi somut çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştirilmiştir?"

Yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.