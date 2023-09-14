İBB MECLİSİ'NDE 'ULAŞIM AKSAKLIKLARI' TARTIŞMASI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eylül ayı dördüncü oturumu gerçekleştirildi. Mecliste, makam araçları sayısı, belediyede işten çıkarılan işçilerin durumu ve yaşanan ulaşım aksaklıkları nedeniyle soru önergeleri verildi. İETT işletmelerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle verilen soru önergesi kısa süreli tartışmaya neden oldu. AK Parti Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Halit Cebeci, "Üç yılda yapılan bakım ihalelerinde toplam 2 Milyar 144 Milyon liralık 15 ihale, CHP milletvekilinin mali müşaviri olduğu firmaya verilmiş olup teknik yetersizlik ve özensizlik nedeni ile bu firma tarafından bakımı yapılan ya da bakımı yapıldığı söylenen İETT ye ait araçların çok çeşitli sebeplerle arıza yaptığı yolda kaldığı hatta yandığı kamuoyunca bilinmektedir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Eylül ayı olağan toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında gerçekleştirildi. Oturumda, Ak Parti Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Halit Cebeci, İETT'de yaşanan aksaklıklar ve ulaşımda yaşanan problemler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soru önergesi verdi. Soru önergesi nedeniyle Ak Parti grubu ve CHP grubu arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Soru önergesi oy birliği ile kabul edilerek başkanlık makamına taşındı. Makam araçları sayısı, İBB'de çıkarılan işçilerin durumu ve ulaşım sorunları hakkında diğer soru önergeleri de oy birliği ile kabul edilerek başkanlık makamına sevk edildi.

"2 MİLYAR 144 MİLYON LİRALIK 15 İHALE CHP MİLLETVEKİLİNİN MALİ MÜŞAVİRİ OLDUĞU FİRMAYA VERİLMİŞ"

İETT'de yaşanan aksaklıklar nedeniyle soru önergesi veren AK Parti Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Halit Cebeci, "İstanbul halkı aksayan işletilemeyen metro ve metrobüs ve tramvay hatları nedeniyle çok mağdur edilmiş durumdadır. Sefer sürelerinin uzaması sefer aralıklarının açılması gibi nedenler ile metrolar da metrobüsler de kuyruk beklemek zorunda bırakılıyor. İETT ye ait araçların yandaşa peşkeş çekilen bakım onarım ihaleleri sebebi ile sürekli arıza yapması, yolda kalması yanması gibi haberlerle İETT gibi köklü bir çınarın sürekli gündeme gelmesi bizleri derinden üzmektedir. Üç yılda yapılan bakım ihalelerinde toplam 2 Milyar 144 Milyon liralık 15 ihale CHP milletvekilinin mali müşaviri olduğu firmaya verilmiş olup teknik yetersizlik ve özensizlik nedeni ile bu firma tarafından bakımı yapılan ya da bakımı yapıldığı söylenen İETT ye ait araçların çok çeşitli sebeplerle arıza yaptığı yolda kaldığı hatta yandığı kamuoyunca bilinmektedir." dedi.

"TIKIR TIKIR İŞLEYEN BİR ULAŞIM SİSTEMİNİ CHP'Lİ İBB YÖNETİMİNE EMANET ETMİŞTİK OLDUK"

Halit Cebeci, "Toplu taşımacılık özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu büyükşehirlerde günlük yaşamda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Toplu taşıma araçlarını kullanan birçok insan duraklarda beklemelerinden dolayı zaman kaybı yaşamaktadırlar. Bu nedenle toplu taşıma araçlarının duraklara geliş süresinin doğru şekilde hesaplanması veya tahmin edilmesi ve yolculara bildirilmesi önem arz etmektedir. İstanbullu hemşerilerimizin İETT ile yapacakları seyahatleri daha konforlu ve zamanında yapabilmesi için duraklarda araç bekleme sürelerini azaltmak, hangi aracın hangi saatte ve ne kadar sürede durakta olacağını bildirmek amacı ile mobil aplikasyonlar geliştirdik ve akıllı duraklarla entegrasyonunu sağladık, bu şekilde durakta bekleyen vatandaşlarımızın nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla İstanbul'umuzun hemen her noktasındaki İETT duraklarını akıllı duraklar haline getirmek suretiyle adeta bu kadim şehrimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmış olduk. Bu haliyle yönetimi CHP'li İBB başkanına devrettiğimizde karayolu taşımacılığında Avrupa'nın en genç otobüs filosunu ve aynı zamanda akıllı duraklar marifeti ile de sorunsuz tıkır tıkır işleyen bir ulaşım sistemini CHP'li İBB yönetimine emanet etmiştik olduk." ifadelerini kullandı.

"BAĞLANMIŞ BİR SİSTEMİN OLMADIĞI AÇIK VE NET OLARAK ORTADIR"

Cebeci, "Enerjisini güneşten alan tüm teknolojik yenilikleri içinde barındıran Akıllı durak, LCD/LED tabanlı dijital yolcu bilgilendirme alanları, biletmatik cihazı, bas-konuş ünitesi, engelli araçlarının şarj edilebileceği arabirimler, duraktaki yolculara ücretsiz internet kullanım hizmeti verebilen ve şehir mimarisine uygun olarak tasarlandı. Tüm İstanbul genelinde yaygın hale getirilmesi sağlandı. Bugünkü duruma baktığımızda maalesef iş başına gelen CHP'li İBB başkanı bırakınız yeni duraklar yapmayı mevcut akıllı durakların işletilmesini bile sağlayamayarak vatandaşlarımızın bu hizmeti almaktan mahrum bırakmıştır. Ulaşım komisyonumuza hemen her gün gelen şikayetler sistemin çökme noktasına geldiğini MOBİETT aplikasyonlarının çalışmadığı, hatalı veri verdiği uygulamanın, sabah ve akşam pik saatlerde hiçbir şekilde hizmet vermediği zaten alt yapısı bozuk olan akıllı durakların entegrasyonu olmadığı için bir birlerine bağlanmış bir sistemin olmadığı açık ve net olarak ortadır. Bu manada İETT yönetiminin çalıştıramadıkları akıllı duraklarla ile ilgili kamuoyunda ve bazı basın yayın organlarında sürekli haberler çıkması da kaçınılmaz hale gelmiştir." diyerek soru önergesini meclis gündemine sundu.

"O SIRALARA GİRENLERİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ DE TÜRKÇE KONUŞMAYI BİLMİYOR"

Soru önergesinin okunmasının ardından söz alan CHP Meclis Üyesi Gencay Özcan, "Bu dönemde Ekrem başkan, 15 kilometre ortalama ile metro sürecini tamamlayacak. Arada ki fark bu kadar. Arkadaşlarımıza bir önerim var, lütfen araştırsınlar. Araştırmadan burada bunları söylemenin bir anlamı yok. Laf atmakla olmaz, bilmek lazım. Yanan araç sayılarında bir düşü var, kendilerinin döneminde de yanan araç sayısı fazlaydı. Bu dönemden fazlaydı. Arıza yapan otobüs sayısı düşüyor, bu çok net. Son süreçlerde garajlara da gittik. Bakımlarla ilgili süreçleri bizzat gördük. Yaklaşık olarak 2 milyon göçmeni İstanbul'a getirip, burada ki trafiği içinden çıkılmaz bir hale getirmeye çalışmış arkadaşların 'Sıralar oluşuyor' efendim zaten o sıralara girenlerin önemli bir bölümü de Türkçe konuşmayı bilmiyor. Biraz otobüse binseler, anlayacaklar. Benim bu vatandaşlara bir sözüm yok ama bu kadar plansız bir göçmeni İstanbul'a getirip birden bire trafiği bu kadar etkileyecek kararları almak dünyanın hangi çağdaş ülkelerinde oluyormuş, bu arkadaşlara sormak lazım. Sonuçta devlette devamlılık esastır. 10 tane metro ile dünyanın en çok metro üreten Büyükşehir'inden bahsediyoruz. Onlar bize 'Kaç kilometreyi yaptın' diyor, peki sen niye yapmadın. 10 taneyi neden durdurdun. Dünyada senin kadar çok durdurulan metroyu bir başka partiye bırakan bir parti var. Mesela Bostancı-Dudullu hattında insan öldü. Geçici güçlendirme ile bıraktığınız için insan öldü. Bu kadar metroyu yapılmadık şekilde bir başka yöneticiye devreden partinin yetkilisi 'Metroyu yaptın mı? Yer testini yaptın mı?' diyor. Arkadaşlar proje üzerinde ki süreçler başkadır, metroyu yapan, yöneten finanstır." şeklinde cevap verdi.

"BİR YILDA OTOBÜS ARIZA SAYISINDA YÜZDE 56,77 ARTIŞ OLMUŞ"

Soru önergelerinin verilmesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Mülkiyeti İBB'ye ait olan Tuzla'da ki arazinin 5 yıl süre ile bedelsiz olarak İETT'ye verilmesi oylamaya sunuldu. Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında söz alan AK Parti Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammer Kaynar söz aldı. İETT de yaşanan araç arızalarına değinen Kaynar, "2021 yılında 157 bin 902 arıza olmuş, 2022 yılında ise 247 bin 549 arıza olmuş. Ne kadar güzel bakım yapılıyor değil mi bu otobüslere. 2023 yılında maşallah katlamışlardır bu rakamları, daha da yüksek. Bir yılda otobüs arıza sayısında yüzde 56,77 artış olmuş. Peki hurdaya ayrılan otobüsler. İBB, CHP'li yönetime geçtikten sonra İETT'nin filosundaki 214 adet otobüs, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında, 3 yılda 214 adet otobüs İETT filosundan düşürülmüş. Niye, arıza, yanma ve hurdaya çıkma sebebiyle." ifadelerini kullandı.