İBB Meclisi'nde Rüşvet İddiaları Tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, iştirak şirketi Ağaç AŞ'deki rüşvet iddialarına ilişkin soru önergesi sırasında tartışmalar yaşandı.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da katılımıyla Saraçhane'de yapıldı.

Meclis'te soru önergesi için söz alan Ak Parti'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yansıyan bir tanığın ifadesinde Ağaç AŞ'ye iş yapan bir yüklenici firmanın, hak ediş ödemelerini alabilmek için üçüncü kişiler aracılığıyla belli miktarlarda döviz cinsinden para verdiğinin yer aldığını, bunun ardından şirkete yapılan ödemelerinin hızlandırıldığının iddia edildiğini belirtti.

İfade sahibinin bu süreci "Rüşvet değil, mağduriyet temelli bir menfaat temini." olarak açıkladığını aktaran Karaköse, "Paraların nakit olarak zarf ve poşetle alındığını, telefon kayıtları ve ödeme belgeleriyle sürecin ispatlanabileceği belirtilmiştir. İddialar, İstanbul gibi bir metropolde yeşil alan yatırımlarını yürütmekle görevli, kamu kaynaklarını kullanma sorumluluğuna sahip Ağaç AŞ'nin ödeme sistematiği ve idari etik altyapısına gölge düşürmüştür." ifadelerini kullandı.

Karaköse, "Son 5 yıl içinde Ağaç AŞ tarafından yapılan toplam mal/hizmet alımlarının yıllara göre dağılımı nedir? Bu işler hangi firmalara verilmiştir?" sorularını yönelterek, şöyle devam etti:

"Alacaklı firmalara yapılması gereken ödemelerde ciddi gecikmeler yaşandığı ve ödeme yapılabilmesi için gayriresmi yollarla aracılar kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin şirkette bir iç soruşturma süreci başlatılmış mıdır? Ağaç AŞ tarafından yüklenicilere yapılan ödemelerin öncesinde herhangi bir kişi ya da aracı üzerinden, şirket dışında temas kurulduğuna ilişkin bir idari tespitiniz var mıdır? Şirketin ödeme sistemi, hak ediş süreçleri ve tahsilat sıralaması nasıl belirlenmektedir?

Şeffaf, denetlenebilir ve eşitlikçi bir kriter seti var mıdır? İstanbul'a yeşil alan kazandırmakla görevli bir belediye şirketinin ifade beyanlarında geçen türden yöntemlerle anılması, kamu güveni açısından son derece sakıncalıdır. Bu konuda İBB yönetiminin kamuoyuna açık ve tatmin edici açıklama yapması planlanmakta mıdır? Yukarıdaki sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık makamına havalesini saygılarımla arz ve talep ederim."

Karaköse, soru önergesini okuduğu sırada CHP'li üyeler masalara vurarak protestoda bulundu.

Bu duruma ilişkin "Çok ayıp. Gerçekleri duymaktan niye çekiniyorsunuz?" diyen Karaköse'yi, AK Parti grubu alkışladı.

İBB Başkan Vekili Aslan, bu sırada Karaköse'nin 2 dakikalık konuşma süresinin dolduğunu iddia ederek, mikrofonu kapattı.

Bu duruma AK Parti grubu tepki gösterdi. Gruplar arasında zaman zaman sözlü tartışma yaşandı.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, Karaköse'nin konuşması sırasında CHP grubunun masalara vurmasına tepki göstererek, "Bir meclis üyesi konuşurken böyle bir şey yapmak çok ayıp bir şey. Başkanım, lütfen sizden tarafsız ve adil şekilde yönetmenizi istiyorum. Biz bu yolsuzluk iddialarını, bu soru önergelerini soracağız." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar ise "Sağdaki soldaki iftiralarla gelip burada soru önergesi vermesinler." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan da Aslan'ın meclisi yönetme şeklini eleştirerek, "Meclisi babanızın çiftliği gibi yönetemezsiniz. Kanunlara ve kurallara göre yönetmelisiniz." dedi.

Aslan da buna "Meclisi nasıl yöneteceğimi bana söyleyemezsiniz." diyerek karşılık verdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesinin başkanlık makamına havalesi CHP grubunun oylarıyla reddedildi.