İBB Meclisi'nde Özel Halk Otobüsü Esnafının Hak Edişleri Tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eyüp Uyanık'ın özel halk otobüslerinin hak edişlerine ilişkin verdiği soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclisin aralık ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste konuşan AK Parti'li Meclis Üyesi Eyüp Uyanık, İBB'nin yönetim zafiyeti nedeniyle İstanbulluya hizmet için gece gündüz çalışan özel halk otobüsü işletmecilerinin zor durumda olduğunu söyledi.

"Aylardır süregelen ve artık kanayan bir yara haline gelen ödeme sorunları nedeniyle esnaf kontak kapatma aşamasına gelmiş, ticari sicilleri bozulmuş duruma ulaşmıştır." diyen Uyanık, bu kapsamda, 3 Aralık'ta özel halk otobüsü esnafının seslerini duyurabilmek adına eylem yaptıklarını belirtti.

Bu durumun İBB yönetiminin esnafa yönelik duyarsızlığının ve çözümsüzlük politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu dile getiren Uyanık, "Eylem, toplu taşıma sisteminde aksamalara neden olmuş ve İstanbul'un ulaşım altyapısını felce uğratacak daha büyük bir krizin habercisi olmuştur. Bu noktaya gelinmesinin tek sorumlusu İBB yönetimidir. Buradan açıkça ifade etmek istiyorum. İBB yönetimi, bu esnafların ekmeğiyle oynayarak sadece onları değil, İstanbul halkını da mağdur etmektedir. Özel halk otobüsü işletmecilerinin hak ettikleri ödemeleri yapmamak hangi vicdana, hangi yöneticilik anlayışına sığmaktadır?" diye sordu.

Sürekli çözüm vaatlerinde bulunup aylardır esnafı oyalayan İBB yönetiminin verdiği sözleri neden tutmadığını soran Uyanık, "Yoksa İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'un ulaşımını çöküşe sürükleyen bu skandala dair bir çözüm üretme gayesi yok mudur? Eğer yoksa milyonlarca insanın sorumluluğunu taşıyan bu makamda neden oturmaktadır?" ifadelerini kullandı.

Uyanık, özel halk otobüsü esnafına hak edişlerinin verilmemesine ilişkin şunları söyledi:

"İBB yönetimine buradan açıkça sesleniyorum: İstanbul halkını ve özel halk otobüsü işletmecilerini mağdur etmekten derhal vazgeçin. Hak sahiplerinin alın teri olan ödemeleri bir an önce yapın. Eğer bu konuyu çözemiyorsanız bu koltukta oturmanızın hiçbir anlamı kalmamıştır. İstanbul'un yönetimi, sorumsuzluk, beceriksizlik ve oyalama taktiklerini değil; çözüm odaklı, şeffaf ve halkın yanında duran bir iradeyi gerektirir."

İBB'nin konser harcamalarına ilişkin soru önergesi

AK Parti'li Meclis Üyesi Yunus Emre Özbek de İBB'nin konserlere yaptığı harcamalara ilişkin soru önergesi verdi.

İBB'nin son 5 yıllık dönemdeki fahiş konser harcamalarının kamuoyunu epeydir meşgul ettiğini dile getiren Özbek, "2019 yılından şu güne İBB ve iştirak şirketleri tarafından etkinlik ve organizasyon adı altında sanatçı kaşe bedeli olarak ödenen tutar ne kadardır? 2019 yılında 26,5 milyar Türk lirası olan İBB borç tutarının şu günlerde 213 milyar Türk lirasını aştığı da dikkate alındığında sanatçı kaşe bedeli vesaire adı altında kamu kaynaklarının harcanmasının akli, ahlaki ve hukuki dayanağı nedir?" diye sordu.

Konserlere harcanan bütçe için kıyaslamalarda bulunan Özbek, "Konserlere harcanan bütçe, hizmet için harcanmış olsaydı İstanbul'a kaç tane metro aracı alınabilirdi, kaç kilometre metro yapılabilirdi? Kaç tane özel halk otobüsü işletmecisinin alacağı ödenebilirdi ve kaç otobüs alınabilirdi? Kaç metreküp suyu İstanbullu musluktan ücretsiz içebilirdi? Kaç milyon öğrencimiz ücretsiz yolculuk yapabilirdi, kaç ton asfalt serilebilirdi?" dedi.

Konuşmanın ardından soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.