İBB MECLİSİ'NDE ÖĞRENCİ KARTI ZAMMI GERİLİMİ

Kubilay ÖZEV/

İBB Meclisi, nisan ayı oturumunda AK Parti ve MHP grupları toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından sübvanse edilmesi talebiyle teklif sundu. Teklifin önümüzdeki günlerde komisyonda görüşülerek karara bağlanması bekleniyor.

"BİZ ÖĞRENCİLERİMİZE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ"

"SİYASET YAPMA DERDİNDESİNİZ"

Konuşmaların ardından oylanan öğrenci abonman ve bilet ücretlerinin sübvanse edilmesi teklifi alt komisyona sevk edildi. Ayrıca encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri yenilendi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

Demirören Haber Ajansı / Güncel