İBB Meclisi'nde Kültür AŞ İhaleleri Hakkında Soru Önergesi Reddedildi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB Kültür AŞ'nin ihalelerine ilişkin verilen soru önergesini oy birliğiyle reddetti. AK Parti'li Meclis Üyesi Yılmaz, 2020 yılında yapılan ihalelerin, pandemi döneminde gerçekleştirilemeyen etkinliklerle ilgili sorularla gündeme geldiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB Kültür AŞ'nin ihalelerine ilişkin soru önergesi oy birliğiyle reddedildi.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, İBB'nin 2020 yılı faaliyetleri kapsamında, çok sayıda etkinlik, ikram kalemi ve hediye dağıtımı için yaklaşık 458 milyon lira tutarında ihale yaptığını ve bu ihaleyi İBB'nin iştiraki olan Kültür AŞ'nin kazandığını söyledi.

Yapılan tespitlerde, ilgili iştirakin henüz bu ihaleyi kazanmadan önce, ihalenin konusunu oluşturan hizmetleri farklı firmalara küçük parçalara bölerek alt sözleşmeler düzenlendiğini belirten Yılmaz, "Ne var ki 2020 yılı Mart ayı itibarıyla ülkemizde ve İstanbul'da Kovid-19 pandemisi nedeniyle tam kapanma dönemi yaşanmış, toplu etkinlikler fiilen mümkün olmamıştır. Bu süreçte, planlanan hizmetlerin gerçekleştirilememesine rağmen yüksek tutarlı ödemelerin yapıldığı iddiası ciddi soru işaretlerine yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, İBB Kültür AŞ ihalelerine ilişkin şu soruları yöneltti:

"2020 yılında pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen etkinliklerle ilgili ihalelerde, idarenin tek taraflı sözleşme fesih veya bedel indirimi hakkı neden kullanılmamıştır? Söz konusu 458 milyon liralık ihale kapsamında planlanan konser, gösteri, ikram ve promosyon faaliyetlerinden kaç tanesi fiilen yapılmıştır? Yapıldıysa tarih ve yer bilgisiyle birlikte paylaşılması mümkün müdür? Hizmetlerin fiilen yerine getirilmediği durumlarda, belediyenin yaptığı ödemelere karşılık hangi hizmet veya ürünlerin alındığı belgelenmiş midir? Varsa bunların dökümü nedir? Belediye iştiraki olan bir şirketin, İBB'den henüz ihale almadan alt şirketlere iş dağıtması, kamu ihale ve finans yönetimi açısından nasıl değerlendirilmiştir? Bu durum hakkında herhangi bir iç denetim veya inceleme yapılmış mıdır?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle reddedildi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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