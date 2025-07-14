İBB Meclisi'nde Kreş Usulsüzlükleri Üzerine Tartışmalar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, kreş yapımındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki başkanlık binasında yapıldı.

Meclis'te soru önergesi için söz alan Ak Parti'li Meclis Üyesi Sevilay Kırbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kreş projelerini sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir uygulaması olarak kamuoyuna sunduğunu ve bunlarla övündüğünü söyledi.

Kırbaş'ın "2019 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kreşlerin kaçı doğrudan İBB bütçesiyle, kaçı ise üçüncü kişi veya şirketler aracılığıyla finanse edilmiştir?" sorusunu yönelttiği sırada, İBB Başkan Vekili Aslan konuşmasını kesti.

Bu duruma AK Parti grubu tepki gösterdi.

Aslan, "Üçüncü kişi olmaz, bağışçılar tarafından olur. Hukukta öyledir Faruk bey, Murat bey. Öyle olması lazım." dedi.

Bunun üzerine soru önergesini AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş okumaya devam etti.

Gökkuş, "İBB bütçelerinde kreş projeleri için ödenek ayrılmışken, 'Bazı projelerde bu kaynaklar yerine üçüncü şahıslardan bağış, yapı yapma, nakit menfaat gibi yöntemlerle finansman sağlandığı.' sorusu neden kamuoyunun takip ettiği bir mesele haline gelmiştir?" ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

"2019 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kreşlerin kaçı doğrudan İBB bütçesiyle, kaçı ise üçüncü kişi veya şirketler aracılığıyla finanse edilmiştir? İBB kaynaklarıyla finanse edilmediği halde 'İBB hizmeti' gibi sunulan kreş projelerinde, bu yapıları finanse eden kişi veya kuruluşlarla yapılan protokoller, anlaşmalar ya da taahhütler var mıdır? Varsa bu belgeler kamuoyuna açık mıdır? Bazı imar taleplerine karşılık kreş yaptırılması yönünde sözlü ya da yazılı bir teklif verildiği doğru mudur? Bu tekliflerin karşılığında herhangi bir imar kolaylığı, ruhsat süreci, basit onarım izni sağlanmış mıdır? Bu tür 'Kreş adı altındaki taleplerin nakit menfaate dönüştüğü' iddiaları hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir inceleme veya iç soruşturma başlatılmış mıdır? Sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık makamına havalesini saygılarımla arz ve talep ederim."

Soru önergesinin ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, "Kreş yapma hizmetini kendileri gerçekleştiremediği için bugün İBB'nin 113 kreşinin olmasını pek içlerine sindiremiyorlar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesinin başkanlık makamına havalesi CHP grubunun "hayır" oylarıyla reddedildi.

İBB kaynaklarının ihaleler aracılığıyla belirli kişi ve gruplar lehine yönlendirildiği iddiaları soruldu

Meclis'te soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Selma Akın Patır, İBB kaynaklarının medya ve reklam ihaleleri aracılığıyla belirli kişi ve gruplar lehine yönlendirildiği iddialarına ilişkin soru önergesi verdi.

Patır'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren bir tanığın beyanlarında İBB kaynaklarının medya ve reklam ihaleleri aracılığıyla belirli kişi ve gruplar lehine yönlendirildiğine ilişkin ciddi iddialar olduğunu ifade ettiği sırada mikrofonu, İBB Başkan Vekili Aslan tarafından kapatıldı.

Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından tekrar mikrofonu açılan Patır, şu soruları yöneltti:

"2019 yılından bugüne İBB ile iştirakleri özellikle Kültür AŞ, Medya AŞ ve Spor İstanbul tarafından düzenlenen reklam, tanıtım, sponsorluk ve medya hizmet alımı ihalelerinin toplam sayısı, ihale bedelleri ve bu ihalelerin verildiği şirketler hangileridir? Reklam ve medya ihalelerinin büyük çoğunluğunun aynı şirket ya da şirket gruplarına verildiği yönündeki iddialar doğru mudur? Rekabet koşullarının sağlanması ve ihalelerde şeffaflığın temini adına hangi denetim mekanizmaları uygulanmaktadır? Belediyeye ait açık hava reklam alanlarının üst geçitler, duraklar, panolar ve benzerlerinin işletmesi şu anda hangi firmalar tarafından yürütülmektedir?"

Bu firmalarla imzalanan sözleşmelerin süresi, kapsamı ve mali büyüklüğünün ne olduğunu soran Patır, şöyle devam etti:

"Belediyeye bağlı iştirakler tarafından medya yayıncılığı, yayın ekipmanları ve araçları için herhangi bir kişi veya şirkete ödeme yapılmış mıdır? TV kanalı alımı, bina kiralama veya ekipman teminine yönelik herhangi bir harcama kaydı bulunmakta mıdır? İfade edilen şekilde reklam gelirlerinin belirli kişi ve yapılar arasında paylaştırıldığı, bu paraların bir kısmının dövize çevrilerek elden teslim edildiği yönündeki iddialar hakkında İBB bünyesinde herhangi bir iç denetim veya soruşturma başlatılmış mıdır?"

Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi, CHP grubunun "hayır" oylarıyla reddedildi.