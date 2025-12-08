Haberler

İBB Meclisinde savcılığın iddianamesindeki "kreş bağışı" iddialarına ilişkin soru önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, İmamoğlu'na yönelik iddianamede belirtilen 'kreş bağışı' taleplerine ilişkin verilen soru önergesi kabul edildi. Önergede, İBB'nin 2019'dan bu yana açtığı kreşlerin durumu ve finansal süreçleri sorgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde, bazı iş insanlarından ve firmalardan ihale, imar veya proje süreçlerinde "kreş bağışı" adı altında istenilen taleplere ilişkin verilen soru önergesi kabul edildi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Sevilay Kırbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanlığına yönelik hazırlanan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde, bazı iş insanlarından ve firmalardan "kreş yaptırılması" veya "kreş bağışı" adı altında taleplerde bulunulduğunun yer aldığını söyledi.

Bu taleplerin ihale, imar veya proje süreçleriyle ilişkilendirildiği iddialarını dile getiren Kırbaş, önergesinde şu soruları yöneltti:

"İBB tarafından 2019 yılından bugüne kaç adet kreş açılmıştır? Açılan kreşlerin kaç adeti mevcut bir binanın teşrifatı veya ilçe belediyesinden devir yoluyla elde edilmiştir? Kaç adet kreşin sıfırdan imalatı yapılmıştır? Bunların kaç tanesi belediye bütçesi ile kaç tanesi bağış yoluyla yapılmıştır? İBB'ye bağlı iştirakler üzerinden yaptırılan ve bitmiş olan kreş var mıdır? Varsa bu projeler incelenmiş midir? Bağış yoluyla yaptırılan kreşlerin bağışçıları, her bir kreş ayrı olmak kaydıyla kimlerdir? Toplam her birinin maliyetleri ne kadardır? Belediyeniz bünyesinde 'kreş bağışı' adı altında yapılan tahsilatlar hangi usulle gerçekleştirilmiştir? Bu bağışlar için resmi protokol düzenlenmiş midir?"

Kırbaş, 2019-2024 yılları arasında "kreş yapımı" amacıyla alınan bağışların toplam tutarının ne kadar olduğunu da sorarak, "Bu tutarlar hangi hesaplara aktarılmıştır? Bağış karşılığı alınan tutarların belediye muhasebe kayıtlarında görünürlüğü ve denetimi sağlanmış mıdır? Kamuoyundaki iddialar ve iddianame içeriği kapsamında bu süreçlerle ilgili herhangi bir iç denetim, müfettiş incelemesi veya soruşturma başlatılmış mıdır? Kamu zararı doğurduğu iddia edilen bu işlemler için belediye yönetimi tarafından hazırlanan bir eylem planı var mıdır?" ifadelerini kullandı.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
title