PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki fırsat penceresini Ukrayna ve Rusya heba etmemeli

İstanbul zirvesine ilişkin çarpıcı çıkış! Erdoğan'dan iki lidere uyarı
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

İBB Meclisi'nde İhalelere Müdahale İddiaları Gündeme Geldi

İBB Meclisi'nde İhalelere Müdahale İddiaları Gündeme Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, bazı belediye personelinin çıkar ilişkileri ve ihale süreçlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soru önergesi verildi. AK Parti'li Meclis Üyesi Muammer Uzunöz, iddiaların Kamu kaynakları ve kurumsal etik açısından önemine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, belediye içerisinde bazı kişilerin belli şirketlerle çıkar ilişkisi kurduğu ve ihale süreçlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muammer Uzunöz, son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı yargı süreçlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan bazı personeller hakkında ciddi iddiaların gündeme geldiğini söyledi.

Tanık ifadelerinde, İBB içerisinde bazı kişilerin belli şirketlerle çıkar ilişkisi kurduğu, ihale süreçlerine müdahale ettiği ve kurumsal yapıyı kendi lehine kullanan çıkar yapılanmaları oluşturduğunun ileri sürüldüğünü belirten Uzunöz, "Bu iddialar bireysel gibi görünse de kamu kaynaklarının korunması ve kurumsal etik düzenin sağlanması açısından, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu tür vakalara karşı kurumsal refleks geliştirip geliştirmediği kamuoyu nezdinde önem arz etmektedir. Kamu kurumlarında etik dışı ilişkilerle mücadelede, iç denetim mekanizmalarının işletilmesi yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ahlaki sorumluluktur." diye konuştu.

Uzunöz, "Bu kapsamda İBB tarafından herhangi bir iç denetim süreci başlatılmış mıdır? Müfettiş görevlendirmesi, idari inceleme veya teftiş yapılmış mıdır?" sorusunu yönelterek, şunları kaydetti:

"Tanık ifadelerinde adı geçen belediye personelleri ya da yöneticiler hakkında geçici görevden uzaklaştırma, açığa alma veya rotasyon gibi herhangi bir idari tedbir uygulanmış mıdır? Söz konusu iddialarla ilgili olarak İBB Teftiş Kurulu, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı veya Etik Kurul nezdinde ayrı bir inceleme süreci başlatılmış mıdır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bu iddialar karşısında kamuoyuna yönelik bir açıklama yapmayı veya şeffaflık ilkesi çerçevesinde bir bilgilendirme süreci yürütmeyi planlamakta mıdır? Belediye yönetimi, bu iddiaları 'siyasi operasyon' olarak nitelendirdiği için kurum içi bir soruşturma yürütmemeyi mi tercih etmektedir? Kurum itibarıyla bireysel sorumluluklar arasında nasıl bir denge politikası benimsenmektedir?"

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise kamuoyunun ortaya atılan konulara inanmadığını öne sürdü.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.