İBB Meclisi'nde İETT Bakım İhaleleri Üzerine Soru Önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İett'deki bakım ihalelerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki başkanlık binasında yapıldı.

Meclis'te soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Hüseyin Birdal, İett'deki bakım ihalelerine ilişkin ciddi iddiaların gündeme geldiğini söyledi.

2019 yılından bu yana İETT otobüslerinin bakım ve onarım ihalelerinin, hangi firmalara, hangi tutarlarda ve hangi yöntemlerle verildiğini soran Birdal, "Konkordato ilan eden ve sahipleri hakkında yakalama kararı bulunan firmanın İETT ile imzaladığı sözleşmelerin toplam tutarı nedir? Bu sözleşmeler feshedilmiş midir? Yerine hangi yöntemle yeni yüklenici belirlenmektedir?" dedi.

Birdal, şu soruları yöneltti:

"İETT filosunun bakım ve onarımı şu an kimler tarafından yapılmaktadır? Bu süreçte teknik aksama, sefer iptali, araç arızası ya da güvenlik zafiyeti yaşanmakta mıdır? Geçtiğimiz hafta tamamen yanan metrobüs başta olmak üzere son bir yılda yangın çıkan, yolda kalan, sefer dışı kalan otobüs sayısı nedir? Bu olaylara ilişkin teknik raporlar hazırlanmış mıdır? Tanık ifadelerinde geçen birçok iddiaları kapsayan bu iddialarla ilgili İBB ve İETT nezdinde soruşturma yapılmış mıdır, bu yönde yürütülen herhangi bir iç denetim süreci mevcut mudur?"

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.