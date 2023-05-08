İBB Meclisi'nde 'İBB 2022 Yılı Kesin Hesabı' kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, mayıs ayı oturumunda "İBB 2022 Yılı Kesin Hesabı" kabul edildi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantısının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste söz alan İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, CHP ve İYİ Parti grupları adına hazırlanan açıklamayı okudu.

Kösedağı, açıklamada, 7 Mayıs'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da yaşadığı gerginliğin herkesi üzdüğünü belirtti.

Gerginliğin, uyarılara rağmen İmamoğlu'nun alana girişiyle büyüdüğünü öne süren Kösedağı, "Yaklaşık 200-300 kişilik grubun, meydanı dolduran halka ve Başkanımızın üzerinde olduğu otobüse taşlarla yaptığı saldırı sonucunda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu, çok sayıda vatandaşımız yaralanmıştır." dedi.

Provokatif bir eylemin gerçekleştiğini iddia eden Kösedağı, şunları kaydetti:

"Seçimlere bir hafta kala yaşanan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Hiçbir vatandaşımız merak etmesin. Kalan sürede bir bayram havası içinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 14 Mayıs günü, halkımız güven içinde bir bahar coşkusuyla sandıklara gelecek ve oylarını kullanacaktır."

Açıklamanın ardından, yol isimlendirilmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, parsel satışları ve imar planı değişikliği gibi gündem maddelerinin komisyonlara sevk edildiği mecliste "İBB 2022 Yılı Kesin Hesabı" 161 kabul, 17 ret oyuyla kabul edildi.

Ayrıca oturumda, hafta sonu yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden dolayı İBB Meclisi'nin bu ay sadece bir gün yapılması kararlaştırıldı.