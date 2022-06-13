İBB MECLİSİ'NDE HALİÇ TARTIŞMASI

İBB Meclisi Haziran ayı ilk toplantısı yapıldı. Toplantıda 'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç'in mavi sularının kahverengi renge bürünmesi gündem oldu. AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu "Ehil ellerde Haliç masmavi, ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah. Haliç'te patlayan algler değil, Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi oldu. Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu. Lütfen gidin Haliç'i görün" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran Ayı olağan toplantısı, bugün Saraçhane'deki Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda, Meclis 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Toplantıda, maddelere geçilmeden önce yapılan gündem dışı konuşmalarda Haliç'in suyunun kahverengine dönmesi tartışıldı.

'EHİL ELLERDE HALİÇ MASMAVİ, EHİL OLMAYAN ELLERDE HALİÇ SİMSİYAH'

Gündem dışı konuşan MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, cankurtaran maaşlarına ilişkin konuşarak, "Deniz mevsiminin açılmasıyla birlikte hafta sonunu deniz ve plajlarımızda geçirmek isteyen vatandaşlarımız var. Şile'den Silivri'ye kadar bütün plajlarımıza 600 yakın cankurtaran arkadaşımız görev yapıyor. Cankurtaran arkadaşlarımızın iyi ve eğitimli olması gerekiyor. Cankurtaran arkadaşlarımızın maaşlarının yüksek olması gerekiyor. Yoksa buradaki kalite düşüyor. MHP grubu olarak cankurtaranların dertlerini dinledik. Yanılmıyorsam 6 bin 300 TL'lik bir ücret ile cankurtaranlık hizmeti veriyorlar. Yemek ve yol ücreti ödenmiyor bu arkadaşlarımıza. Cankurtaran maaşlarının net 7500 TL olmasını istiyoruz. Silivri Belediyesi olarak Silivri'nin Kumluk ve Selimpaşa bölgesinde kimin tarafından işletildiği bilinmeyen plajların yanı sıra Silivri Belediyesi olarak bir plaj işletmesi açacağımızı ifade ettik. Selimpaşa'ya kadınlar plajı açacağımız yeri planladık. Silivri'ye bir halk plajı bir de kadınlar plajı yapacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel