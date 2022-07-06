İbb Meclisi'nde Çocuk Kitabı Tartışması: CHP'li Balyalı: "Pis Eller Arıyorsa, Cemaat ve Tarikat Yurtlarında Taciz Edilen Çocuklara Bakacak"

OKTAY YILDIRIM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) kitapçısında satılan, çocuklara yönelik "Çıtır Çıtır Felsefe Serisi" kitapları İBB Meclisi'nde tartışmaya neden oldu. AKP'li Şeyma Aktaa, kitapların çocukların okumaması gereken bir içeriğe sahip olduğunu savunarak, "Pis ellerinizi evlatlarımızdan çekin" dedi. CHP Grubu Sözcüsü Tarık Balyalı ise "Kendisi pis eller arıyorsa cemaat ve tarikat yurtlarında taciz edilen çocuklara bakacak. Tarikatların ve cemaatlerin yurtlarında o pis ellerin ne yaptığını çok iyi görüyoruz yıllardır" diye konuştu.

İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumları Saraçhane'deki başkanlık binasında meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

AKP'li Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda satılan "Çıtır Çıtır Felsefe Serisi" kitaplarından 7'sinin şikayetler üzerine muzır yayın ilan edildiğini belirterek verdiği soru önergesinde, çocukların okumaması gereken içerikteki kitapların nasıl tavsiye kitaplar arasında yer aldığını sordu. Aktaa'nın "Pis ellerinizi evlatlarımızdan çekin" diyerek, meclis üyelerine kitapların bölümlerinin yer aldığı bazı fotokopileri dağıtmaya çalışması üzerine salonda tansiyon yükseldi.

CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, Aktaa'nın verdiği sayfaları yırtarak tepki gösterdi.

Söz alan CHP'li Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu da kitapla ilgili uzman bir psikoloğun görüşlerini aktardı. Eroğlu, şunları söyledi:

"Fransız yazarın kitabında çocuğun büyüme sıkıntıları anlatılıyor. Sapkın durumlar konusunda çocukların gözünü açmaya çalışıyor. 4, 5 ve 6. sınıf çocuklarının soyut becerileri gelişmediği için kendilerini koruyabilmesi için somut ve basit anlatılması gerek. Taciz olayını ve nasıl korunacağını imalarla soyut ifadelerle anlaması mümkün değil. 'Burnunu karıştırma' demek gibi 'cinsel organına dokundurma' kuralının en basit şekilde anlatılması gerek. Çirkin ithamlarını kendisine iade ediyorum. Hepimiz anne, babayız. Kimse çocuklarının yanlış şeylere maruz kalmasını istemez. Bu kitaplar da çocukların bu tip durumlara maruz kaldıklarında nasıl davranacağını öğretmek içindir."

BALYALI: TARİKAT VE CEMAAT YURTLARINA BAKIN"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da AKP'li Şeyma Aktaa tepkisini, "Pis ellerinizi çekin ifadesini kendisine iade ederim. Buraya gelip bize evraklar sunmaya çalışması provokatif. Kendisi pis eller arıyorsa cemaat ve tarikat yurtlarında taciz edilen çocuklara bakacak. Bize ahlak dersi vermeye kalkacağına, dönecek başka yerlere bakacak, ondan sonra konuşacak. Pis eller oralarda. Tarikatların ve cemaatlerin yurtlarında o pis ellerin ne yaptığını çok iyi görüyoruz yıllardır" sözleriyle dile getirdi.

ANKA / Güncel