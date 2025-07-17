İBB Meclisi'nde Çevre Hedefleri Soruldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB'nin çevreye yönelik faaliyetlerine ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Togay Çoban, İBB'nin 2019'dan itibaren "Çevreye Duyarlı İstanbul" başlığı altında yürüttüğü faaliyetlerin, kamuoyuna çevre bilinci, doğa dostu projeler ve sürdürülebilirlik temalarıyla sunulduğunu söyledi.

Geçen 6 yıllık süreçte, bu alanda yapılan harcamaların miktarı, çıktıları ve performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığına dair ciddi soruların gündeme geldiğini belirten Çoban, 2020 yılında başlatılan "Deniz Kirliliği ile Mücadele", "Geri Dönüşüm Uygulamaları", "İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri" ve "Hava Kalitesi İzleme" projelerinin bir kısmının durma noktasına geldiğini, İstanbul'un çevre altyapısında iyileşme sağlanamadığı yönünde kamuoyunda eleştirilerin arttığını dile getirdi.

Çoban, "2019-2025 döneminde 'Çevreye Duyarlı İstanbul' başlığı altında ayrılan toplam bütçe ne kadardır? Bu kaynağın ne kadarı harcanmış, ne kadarı fiziki yatırıma dönüşmüştür?" sorularını yöneltti.

Togay Çoban, diğer sorularını şöyle sıraladı:

"Bu çevresel bütçe, aynı dönem içindeki toplam İBB bütçesinin yüzde kaçına tekabül etmektedir? Bu oran İBB'nin stratejik öncelikleri arasında hangi sırada yer almaktadır? İleri biyolojik arıtma tesisi yatırımları kapsamında 2019'dan bugüne kadar kaç tesis projelendirilmiş, kaçı tamamlanmış ve kaçı halen inşaat aşamasındadır? Marmara Denizi'ne yapılan atık su deşarjları bakımından 2019 yılına kıyasla bugünkü tablo nasıldır? 2023 yılında tespit edilen 53 arıtmasız deşarj noktasının hangileri için iyileştirme planı yapılmıştır? Geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamaları kapsamında 6 yılda kaç mahalleye entegre sistem kurulmuştur? Bu yatırımların toplam bedeli nedir ve yıllara göre geri dönüşüm oranında sağlanan artış ne kadardır? 2019-2025 döneminde çevre hizmetleri (temizlik, atık toplama, geri kazanım vb.) için dış hizmet alımı yoluyla yapılan toplam ihale sayısı ve toplam bedel nedir?"

Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.