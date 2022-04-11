İBB Meclisi'nde borç gerilimi

Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB) nisan ayı meclis toplantılarının ilk birleşimi, bugün Saraçhane'deki Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı denetim raporu ile ilgili konuşan AK Parti Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'nin 2,5 yılda 30 milyar borçlandığını, borcun geçtiğimiz yıla karşılık yüzde 46 arttığını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında 28 milyar 486 milyon gider yapmıştır. İETT'nin 2021 yılı gideri, 3 milyar 454 milyon TL, İSKİ'nin 2021 yılı gideri 7 milyar 494 milyon TL'dir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) nisan ayı meclis toplantılarının ilk birleşimi, bugün Saraçhane'deki Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı denetim raporu ile ilgili konuşan AK Parti Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'ni borçları, işten çıkarılan işçiler ve ücretsiz dağıtılan halk süt ile ilgili konuştu.

"İBB'NİN 2021 YILI TOPLAM HARCAMASI 40 MİLYAR"

"15 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI"

"ÇALMADAN DAĞITIN"

"YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ 2 AYRI ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ"

Kaynar, İBB'ye bağlı iştirak şirketlerinin batma noktasına geldiğini ve borçlanma limitlerini bitirerek borç alamayacak duruma geldiğini söyleyerek, şirket yönetimlerinin tamamını Ekrem İmamoğlu'nun belirlediğini ifade ederek, "Meclisin yönetim kurulu üyesi atama noktasında hiçbir yetkisi yok. Yönetimlere bakınca tamamının CHP'li eski ilçe başkanları, kazanamayan belediye başkan adayları, il yönetim kurulları, eski milletvekilleri ve yakınları olduğunu görüyoruz. Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin de 2 ayrı şirkette yönetim kurulu üyesi" dedi.