İbb Meclisi'nde '6 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar' Protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesi ile ‘imam nikahıyla evlendirmesi’ gündeme geldi. CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, "Aile Bakanı istifa", "Sessiz kalma", "İstismara sessiz kalma", "Suça ortak olma" dövizleri açarak olayı protesto etti.

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesi ile 'imam nikahıyla evlendirmesi' gündeme geldi. CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, "Aile Bakanı istifa", "Sessiz kalma", "İstismara sessiz kalma", "Suça ortak olma" dövizleri açarak olayı protesto etti.

İBB Meclisi'nin aralık ayı toplantısının birinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında, Zeynel Abidin Okul başkanlığında bugün yapıldı. Gruplar adına konuşmaların yapıldığı sırada CHP'li Ali Haydar Kahraman, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesi ile 'imam nikahıyla evlendirmesini' gündeme getirdi. Bu sırada CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, "Aile Bakanı istifa", "Sessiz kalma", "İstismara sessiz kalma", "Suça ortak olma" dövizleri açtı.

CHP'li Ali Haydar Kahraman da konuşmasında "Benim kızım 98 doğumlu. Bu olayı yaşayan, kızımızla aynı tarihte doğmuş. Bugün itibariyle 24 yaşında. Ben bunu duyduğumda gerçekten kızım gözümün önüne geldi. Bu işin ne kadar zor, ne kadar ahlaksız, ne kadar şerefsizce bir şey olduğunu anladım" dedi. Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NEDEN TUTUKLANMIYOR"

"Kızımı düşündüm. İnsan olan herkesin bunu düşündüğüne inanıyorum. Murat Başkan (AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz), memleketim olan Tunceli'den bir cemevi dedesi ve partimizden, birtakım şeylerden bahsetti. Doğru, bu şeyler yaşanmış. O cemevi dedesi de şerefsiz; o, bunu yapan CHP'li de şerefsiz, bu cemaatin lideri de şerefsiz, bunu yapan herkes şerefsiz. Bunun siyaset yapılacak bir tarafı yok.

AKP'li meclis üyeleri cemaatlerle ilgili herhangi bir şey söylemiyor. CHP'nin haritasını gösterdiniz. Ben de AKP il başkanı, meclis üyesi, ilçe yöneticisi, ilçe başkanın yaşadıklarını gösterseydim. Bu, kıyaslanacak bir şey değil. Ben size tweet okuyacağım, bakalım bilecek misiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır. Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz. Mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine ben de inanıyorum.'

Kim yazmıştır bunu? Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan doğru yazmış. Aynı kabineye üye Aile Bakanı, '2020 yılından beri biz bu konuyu biliyorduk. 2020 yılından beri o çocuk korumamız altında. Biz, gerekli hukuki desteği veriyoruz' dedi. Peki Tunceli'ndeki dede tutuklanmış. Bu işi yapan, CHP'nin içinde bu işi yapanlar tutuklanmış. Bu olayda niye gözaltı yok, neden tutuklanmıyor?"