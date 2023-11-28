İBB Meclisi'nde 2024 yılı bütçesi tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde İBB'nin 2024 yılı mali bütçesi tartışıldı.

İBB Meclisi, kasım ayı yedinci birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB 2024 yılı bütçesini sunmasının ve hedefledikleri projeler ile yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından oturuma ara verildi.

Aranın ardından İmamoğlu başkanlığında devam eden toplantıda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuşma yaptı.

"Siz finansman ihtiyacı diyorsunuz ama bu borçlanmadır"

MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, 2024 seçimlerine atıfta bulunarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı belediye başkanları gibi hazırladığı bütçenin uygulamasında bulunamayacağını söyledi.

İBB'nin istikrarlı bir şekilde borç stokunu artırdığını ifade eden Yılmaz, "Her yıl bütçe açığı vermişsiniz. Siz finansman ihtiyacı diyorsunuz ama bu borçlanmadır. Her ne kadar bunun adını çarpıtsanız da 2022 yılında 20 milyar lira borçlanmışsınız. Ön gördüğünüz bütçe açığı ve borçlanma ise geçen yıl 20 milyar lira. Bu yıl ise 35 milyar lira borçlanacağız demişsiniz." ifadelerini kullandı.

İBB yönetiminin 5 yıllık süreçteki çalışmalarını değerlendiren Yılmaz, İstanbulluların bu vaatlerin yerine getirilmediğini yaşayarak gördüğünü söyledi.

Yönetimin "engellendik" şeklinde algı çabası içerisinde olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yandaşlarınıza, 'Ekrem Bey İstanbullu uçuracaktı ama Cumhurbaşkanı, hükümet her türlü engellemeyi yaptı' diye propaganda yaptıracaksınız. Merkezi idarenin İBB bütçesindeki en büyük gelir veren olduğu, bunu da herhangi bir kısıtlama yapmadan beklenenden önce belediyeye aktardığını anlatmayacaksınız. Üstünü kapatacaksınız. Merkezi idare ve İller Bankasından 4 yıl içerisinde 104 milyar 654 milyon lira gelmiştir. Bunun gelir bütçesindeki oranı yüzde 83'tür. Merkezi idareden gelen gelirlerin oranı da her yıl artmaktadır. Bu rakamlar göstermektedir ki merkezi hükümetin Ekrem Bey yönetimine engellemede bulunduğu söylemlerinin gerçekle alakası yoktur."

Yatırım ve hizmetlerin bütçe içerisindeki payını değerlendiren Yılmaz, 2024 bütçesinin seçime odaklı bir bütçe olduğunu belirtti.

İstanbulluların vaatlerin yapılabileceğine inanmadığını savunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu millet lafa değil yapılan işe bakar. İstanbullulara, 4,5 yılda söz verdiğiniz çocuk oyun dünyası merkezleri nerede? 40 semtte doğum evi yapacaktınız, nerede? 16 psikolojik danışma merkezi yapacaktınız, nerede? 10 çocuk sağlığı merkezi kuracaktınız, nerede? İstanbul kadın emeği merkezi kuracaktınız, nerede? Lösemili çocuk okulu yapacaktınız nerede? İki adet cinsel şiddet kriz merkezi yapacaktınız, nerede? Sanatsal faaliyetleri ilçelerin en ücra mahallelerine götürecektiniz, nerede? 12 şehir tiyatrosu kuracaktınız, nerede? Avrupa'nın en büyük 10 büyük kütüphanesinden birisini, üstelik Saraçhane gençlik kütüphanesini kuracaktınız, nerede? Şu an Saraçhane'nin kalbindeyiz. Gören, duyan var mı? Doğa, tarih, hemşehri, Mimar Sinan müzesi, Osmanlı müzesi, Bizans müzesi, teknoloji müzesi yapacaktınız, nerede? Esenler 15 Temmuz Otogarı'nı teknokente dönüştürüyordunuz, ne oldu? Megabüs, HızRay ne oldu? Silivri Metrosu ne oldu?"

"İBB'nin 4,5 yılda kaç konutu yenilediğini, kaç kentsel dönüşüm yaptığını söyleyemedi"

2019'da verilen vaatleri de hatırlatan Yılmaz, İmamoğlu'nun konuşmasında değindiği bazı yatırımlar hakkında şunları kaydetti:

"Ekrem Bey konuşmasında dakikalarca kentsel dönüşüm konuştu ancak konuşması ziyaret, tarama, gözlem, tespit gibi şeylerle doluydu. Bir türlü İBB'nin 4,5 yılda kaç konutu yenilediğini, kaç kentsel dönüşüm yaptığını söyleyemedi. Slogan, 'Bir yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin'di. 5 yılda bin konut yaptığınızı düşünelim. Hesap yaptığımızda 500 yıl yapar. Ekrem Bey'in 50 dönem belediye başkanı olması lazım bu vaadini yerine getirebilmesi için. Buradan yola çıkıp Ekrem Bey'in yatırım hızını görebiliriz."

Büyük bütçelere karşın İstanbul'a bırakılan eserleri halkın değerlendireceğini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fahrettin Kerim Gökay denilince akla ilk tanzim satış mağazaları gelir. Ahmet İsvan denilince akla ilk Halk Ekmek fabrikaları gelir, Recep Tayyip Erdoğan deyince akla çöp sorunu ve susuzluğun bitirilmesi gelir. Kadir Topbaş denilince akla metrolar, köprüler gelir. Ekrem İmamoğlu denilince akla İstanbul'da ne gelecektir? Ziya Paşa'nın söylediği gibi: 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.'"

İnsan odaklı bir yatırım bütçesi

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, ekonomik durum, faiz kararları gibi konulara değindi.

Bütçeyle ilgili konuşan Özkan, "Yeni İBB yönetimi, 2019 yılından beri İBB bütçesini hazırlama felsefisine baktığımızda, temel hizmetlere yeterli kaynak ayıran, gelirler ve harcamaların düzenli bir şekilde izlendiği, şeffaf, dengeli, kişi veya kişilere değil toplumun ihtiyaçlarına uygun katılımcı bir süreçle oluştuğunu gördük. 5 yıllık stratejik plan çerçevesinde hazırlanan 2024 bütçesi de saydığım bu çerçevede ve insan odaklı bir yatırım bütçesi olduğu göz önünde bulundurulmalıdır." dedi.

Ülkenin yaşadığı ekonomik durumunun da göz ardı edilmeden bütçesinin değerlendirilmesini gerektiğini kaydeden Özkan, ulaşımın daha düşük maliyetlerle ve belediyelerin sırtında yük olmaktan kurtarabilmenin tek yolunun, kamu hizmeti veren araçlarda ÖTV ve KDV istisnası getirilmesi olduğunu söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vadettiği 150 kreşten 75'ini yaptığını, bunun da iyi bir veri olduğunu savunan Özkan, bütçenin hayırlı olması temennisinde bulundu.