İBB Meclisi, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki boğulma olayını inceleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki boğulma olayıyla ilgili soru önergesini kabul etti. Önergede, olayın sorumlularının hesap vermesi ve önlemlerin alınması talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Onur Uygun'un, İBB'nin Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki yüzme havuzunda temmuzda yaşanan boğulma olayıyla ilgili soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan Uygun, İBB'nin Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki yüzme havuzunda yaşanan boğulma olayına değindi.

Olayın eğitmen eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Uygun, şöyle konuştu:

"Boğulma hadisesi sonrası personel işe alma ve seans kapatma yetkisi olmayan, daha birkaç gün önce göreve gelen, üstelik olay saatinde izinli olan tesis amirine tenzilirütbe yapılmış, kabul görmeyince de işten çıkartılmıştır. Bu durum kurumda vicdanları yaralamış, karar sonrası tesisler müdürü ve bir bölge şefi emekliliklerini isteyip kurumdan ayrılmışlardır. Spor İstanbul Genel Müdürü (Renay Onur) ve ilgili birim müdürleri kendi ifadeleriyle 'İBB'den gelen baskılardan kurtulmak için' sorumluluğu olmayan birini ekmeğinden etmekten geri durmamıştır."

İBB'nin bir tesisinde boğulma hadisesinin yaşandığını ve bir gencin maalesef hayatını kaybettiğini dile getiren Uygun, "Biz olayın ilk anından itibaren ailenin yanında yer almaya çalıştık. Bu konuyu siyaset üstü tutmaya çalıştık. Peki, sorumlulardan hesap sorulmasını bir tarafa bırakın, İBB adına hiçbir yönetici, aileye başsağlığına gitmemiştir. İBB yetkilileri, ailenin acısını paylaşmak ve çözmek adına hiçbir adım atmamıştır. Bu kadar mı insani değerlerden uzaklaştınız? Genç kardeşimizin ailesine tekrardan başsağlığı diliyorum. Konunun takibinde olacağımızın bilinmesini istiyorum." diye konuştu.

Uygun, önergesinde şu soruları yöneltti:

"Boğulma hadisesi sonucu bir gencin hayatını kaybetmesi kadar önemli bir olay sonrasında sorumluluktan kaçıp tesis amirinin amir yardımcılığına düşürülmesi, sizce konuyu hafife almak değil midir? Tenzilirütbeyi kabul etmeyen tesis amirini işten atarak konuyu çözmüş oluyor musunuz? Yaşanan boğulma hadisesinin birinci derece sorumlusu olan genel müdürü ve birim müdürlerini görevden almayı düşünüyor musunuz? Personel yetersizliğini gidermek için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Personel maaşları için düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Spor İstanbul havuzlarını tamamen kapatıp İstanbul'a yakışmayan bu durumdan kurtulmayı düşünüyor musunuz?"

Soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.

İBB'ye bağlı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ne üye olan lise 4. sınıf öğrencisi Emirhan Erdönmez (17), 4 Temmuz'da kompleksteki yüzme havuzuna girmiş, bir süre sonra hareketsiz halde bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.