İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Meclis'te konuştu Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" sözlerine değinerek "Yürüyen merdivenleri bile çalıştıramayan, çalışan yürüyen merdivenleri bile durduran, Avrupa'nın en genç otobüs filosunu teslim alıp bütün...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" sözlerine değinerek "Yürüyen merdivenleri bile çalıştıramayan, çalışan yürüyen merdivenleri bile durduran, Avrupa'nın en genç otobüs filosunu teslim alıp bütün otobüsleri yolda bırakan kişi hangi değişimden bahsediyor?" dedi.

İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak, meclise gelen dosyaların yüzde 95'ini oy birliğiyle geçirdiklerini söyledi.

Göksu, kararlar alırken İstanbul'un geleceğine ve önceliklerine dikkat ettiklerini vurguladı.

"Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetmek gibi bir niyeti yok"

CHP'yi çok iyi tanıdıklarını belirten Göksu, "Çünkü biz bu filmi 30 sene önce de izledik. O zaman olduğu gibi şimdi İstanbul'a yazık edeceklerini ve İstanbul'un geleceğini karartacaklarını biliyorduk. Çünkü yanlış rotanın doğru hedef göstermeyeceğini çok iyi biliyorduk. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin rotası, hiçbir zaman için bu milletin rotasıyla aynı olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetmek gibi bir niyetinin olmadığını, şehri değil kendisini düşündüğünü ifade ederek "İstanbulluların dar gününde yanında olmak yerine kendisini ya tatillere gönderdi ya da siyasi kulislerin peşine koştu. Ne gariptir, İstanbul'u arkasına almak yerine İstanbul'a sırtını döndü." dedi.

İmamoğlu'nun "Bundan sonraki vaadim CHP'yi ve Türkiye'yi değiştirmek" sözlerini hatırlatan Göksu, "Şimdi yürüyen merdivenleri bile çalıştıramayan, çalışan yürüyen merdivenleri bile durduran, Avrupa'nın en genç otobüs filosunu teslim alıp bütün otobüsleri yolda bırakan kişi hangi değişimden bahsediyor?" diye sordu.

Göksu, yol kenarındaki dikey bahçelerin hepsinin söküldüğünü, eskiden yollardan geçerken görülen yeşil alanların artık görülmediğini söyledi.

İBB'nin 4,5 yıldan beri bir metreküp temiz su kaynağı oluşturamadığını dile getiren Göksu, şöyle konuştu:

"Bir metreküp temiz su kaynağı oluşturmayan İBB bir de hadsiz bir şekilde, olmasa İstanbulluların yokluğa ve kuraklığa mahkum olacağı Melen Projesi'ne laf atıyor. Ayıp. Şu anda suyun yüzde 72'sini Melen'den alıyorsun. Elektrik faturası ödememek için Melen'den suyu basmadılar. Barajlardaki suyu verdiler sisteme. Bir metreküp temiz su kaynağı oluşturdunuz mu? Hayır. Yeni bir hat oluşturdunuz mu? Hayır. Bir metreküp yeni ilave atık su sistemi oluşturdunuz mu? Hayır. Bu şehrin yönetme ve üretme kabiliyetini yok ettiniz. İnanın ki şu anda siz olmasanız, Büyükşehir'i kurumsal hafızasına bıraksanız, bu kenti çok daha rahat yönetirdi."

"Ulaşım başta olmak üzere İstanbul her şeyde geri gitti"

CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'u geri götüreceğini söylediğini hatırlatan Göksu, "Ulaşım başta olmak üzere İstanbul her şeyde geri gitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün ulaşım parametrelerinde yüzde 33 geri gitmiş. AK Parti döneminde yapılan faaliyetlerden dolayı yüzde 33. Yoksa yüzde sıfır. Bütün yatırımlarda ortalama yüzde 80 geri gitmiş." diye konuştu.

Göksu, İstanbul'da 5 yılda Kentsel Dönüşüm Stratejik Belgesini dahi hazırlayamadıklarını ifade ederek "O da yetmiyormuş gibi AK Partili ilçe belediyeleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan bütün kentsel dönüşümleri engellemek için her türlü organize kötülüğü yapmaya devam ediyorsunuz. 5 yıl oluyor bu kadim kenti yönetmeyen yöneticinin adıyla anılacak bir tane projesi olmayacak. Ne acı bir şey." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yola çıkıyorum" sloganıyla yaptığı basın toplantısıyla ilgili Göksu, şunları söyledi:

"Herkes 'Adaylığını açıklayacak' dedi. Ne gariptir ki 4,5 yıl bu kenti yöneten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir tane kendisine referans olabilecek proje gösteremedi. İstanbul'daki kurtuluşu İstanbul İttifakı'na, parti ittifaklarına bağlayarak kazanacağını düşünüyor. 'Cumhuriyet Halk Partisinin olduğu yerde adalet olmaz. Liyakat olmaz. Partizanlık ve tarafgirlik olur.' dedik. Şimdi bunu bildiği için İBB Başkanı her gittiği yerde liyakat videoları çekti. 1 Temmuz 2019 ile 1 Temmuz 2023 arasında İBB'ye alınan personel sayısı 66 bin 712. Çıkartılan işçi sayısı 23 bin 298. Bunların suçu ne? AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünden geçtiler ya da Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yanlışlıkla bir tweet attılar. Gönder işten. Partizanlığı öyle bir noktaya getirdiniz ki partilere yüzdelik oranlarla dağılım yaptınız. İstanbul'u bu hale getirdiniz. Nöbetleşe yönetim kurulu üyeliği veriyorlar. Belediyenin kaynaklarını görünen ve görünmeyen koalisyon ortaklarınıza öyle dağıtıyorsunuz ki, bunların bilinmediğini zannediyorsunuz. 640 milyar bütçelik eseri bana gösterebilir misiniz?"

"Yandaşa bakım ihalesi vermeyi acayip beceriyorlar"

Göksu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kariyer planlaması ve kendi genel başkanını yenmesi için, CHP'nin trollerine ve CHP medyasına, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kaynakları üzülerek söylüyorum peşkeş çekiliyor." dedi.

Bu şehri 28 milyar borçla teslim ettiklerini kaydeden Göksu, şu anda İBB'nin borcunun tam 5 kat arttığını aktardı.

Göksu, İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetme niyetinde olmadığını kaydederek "Cumhurbaşkanı adayı olmadı, olamadı. Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylığına çalıştı, o da olmadı. Şimdi genel başkanlık var. O da zor gözüküyor. Gerçekten acıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu'nun her yere aday olduğu halde hiçbir yere gelmeyi beceremediğini, sonra İstanbul'a geri döndüğünü ifade eden Göksu, "İBB tarihinde gelmiş geçmiş ömür boyu en başarısız belediye başkanı olarak anılmasından dolayı bir insan olarak kendisine acıyorum. Seçimde verdiği hiçbir sözü yerine getirmeyen, hiçbir vaadi gerçekleşmeyen bir siyasetçi olmasından dolayı gerçekten kendisine acıyorum." dedi.

Göksu, İBB'nin kendisine teslim edilen otobüsleri bile çalıştırmayı beceremediğini belirterek, "Ama bir şeyi iyi beceriyorlar. Neyi? Yandaşa bakım ihalesi vermeyi acayip beceriyorlar. Yaklaşık 7 milyarlık bakım ihalesi vesaire ihale yapmışlar. 4,1 milyarını tek bir firma alıyor. CHP'li milletvekilinin mali müşaviri olduğu şirket aldı. Bu firma şu anda İETT otobüslerine bakamadı ama milyarlık karlarını iç etti." diye konuştu.

Silivri'deki mezbaha sorunu

MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da Silivri'de mezbaha sorunu yaşandığını, İBB'nin 3 yıldır bu sorunu çözemediğini söyledi.

İETT garajı yapılması projesinin de tamamlanmadığını belirten Yılmaz, otobüslerin yol kenarlarına park edildiğini aktardı. Bu sırada CHP sıralarından, "Tevfik Göksu yapsın o zaman" şeklinde söz söylenmesi üzerine Yılmaz, "6 ay sonra mı?" diye cevap verdi.

CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı ise konuşmasında Tevfik Göksu'nun ve Volkan Yılmaz'ın sözlerine cevap verdi.

İstanbul'da itfaiye binaları dahil bazı binaların depremde hasar görme, yıkılma tehlikesi bulunduğunun altını çizen Balyalı, bu konuda çalışma başlattıklarını söyledi.