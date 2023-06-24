İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram süresince kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 görev başında olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram süresince kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 görev başında olacak.

Bu kapsamda, kaçan kurbanlıklar için "Boğa Yakalama Timleri" kurularak, eğitimleri tamamlandı. İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü hayvan bakımevlerinde hazır bekletilecek ekipler, ihbar üzerine, kaçan hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek.

Hizmete sunulan "Kurban Mobil Uygulaması"ndan İBB'ye ait kurban satış ve kesim yerleri bulunabilecek. Kurbanlık hayvanların kontrollerinin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden alınan hayvan küpe kayıtları da uygulamada yer alacak. IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulamayla, belediyenin tesislerinde kurbanlarını kestirecek vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler de yapılacak.

Toplu taşıma ücretsiz olacak

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması devam edecek. Uygulama, 28 Haziran-1 Temmuz'da İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

İETT, İBB'nin kurban tesislerine ek sefer düzenleyecek. Şile ve Silivri gibi sahil hatlarına da ek seferler konulacak. Metro İstanbul ve Şehir Hatları mevcut tarifelerine devam edecek, gerekli hallerde ek seferler yapılacak.