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İBB, Kurban Bayramı için Boğa Yakalama Timleri Kurdu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında, kaçan kurbanlıklar için 'Boğa Yakalama Timleri' kurdu. İBB'den yapılan açıklamada, bayram süresince kesim hizmeti verilecek tesislerin yanı sıra kaçan kurbanlıkların yakalanması için ekiplerin görev başında olacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında, kaçan kurbanlıklar için "Boğa Yakalama Timleri" kurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, 16-19 Haziran'da 4 günlük Kurban Bayramı süresince İstanbulluların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıkların yapıldığı ve ekiplerin görevleri başında olacağı belirtildi.

Bayram hazırlıkları kapsamında, belediyeye ait 5 modern tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verileceğine işaret edilen açıklamada, kesilen kurban etlerinin paketlenmesi için vatandaşlara 240 bin hijyenik kurban poşetinin ücretsiz dağıtılacağı ifade edildi.

Kaçan kurbanlıkların yakalanıp sahibine teslim edilmesi için Boğa Yakalama Timleri kurulduğuna değinilen açıklamada, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek ekiplerin, ihbar üzere harekete geçeceği kaydedildi.

Bayramda kentte istenmeyen görüntülerin oluşmaması için de denetimlerin artacağı kaydedilen açıklamada, temizlik çalışmalarının özenle yürütüleceği aktarıldı.

Açıklamada, bayram süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşımda ücretsiz hizmet verileceği ifade edildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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