Üye Girişi
Haberler

İBB Kız Yurdu'nda Zeren Ertaş'ın ailesiyle buluşma

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Aydın'da yaşamını yitiren Zeren Ertaş'ın ailesiyle Kadıköy'deki İBB Kız Yurdu'nda bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi, akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Aydın'daki KYK yurdundaki asansör kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ailesi Serpil ve Akın Ertaş çifti ile kızlarının adının verildiği Kadıköy'deki İBB Kız Yurdu'nda bir araya geldi. Yurt öğrencileriyle birlikte aileyi karşılayan Dr. İmamoğlu, Ertaş çiftine yurt binasını gezdirdi. 225 genç kız öğrenciye yuva olan yurda, kızlarının adı verildikten sonra ilk ziyaretini yapan ailenin duygularına, Dr. İmamoğlu ve yurt öğrencileri ortak oldu.

İBB, önceki dönemde bir vakfa öğrenci yurdu olarak tahsis edilen kurum mülkünü, depreme karşı güçlendirdi. Çalışmanın ardından Kadıköy İkbaliye (Hasanpaşa) Mahallesi'ndeki binayı, İBB Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu olarak hizmete açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış töreninde, yurt  binasının Aydın'ın Efeler ilçesinde KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansör kazasında yaşamını yitiren Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş'ın adını taşıyacağını açıkladı.

Kaybettikleri kızlarının isminin yurt binasına verilmesi için onay veren Serpil Ertaş ve Akın Ertaş, "Zeren Ertaş İBB Kız Öğrenci Yurdu"nda Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve yurt öğrencileri tarafından ağırlandı.

Dr. İmamoğlu, Ertaş ailesinin ziyaretinde yurt öğrencileri ve görevli çalışanlarla birlikte aileye eşlik etti. Dr. İmamoğlu rehberliğinde yurt binasını gezen Ertaş ailesi, yurttaki imkanlara tanıklık etti, görevliler tarafından bilgilendirildi. Kısa gezinin ardından Dr. İmamoğlu ve yurt öğrencileri aile ile bir araya geldi. 225 genç kız öğrenciye yuva olan yurda, kızlarının adı verildikten sonra ilk ziyaretini yapan ailenin duygularına, Dr. İmamoğlu ve yurt öğrencileri ortak oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Kadıköy Aydın Sivil Toplum İstanbul Belediye Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Akif filmi konusu ne, oyucuları kim? Akif filmi nerede, ne zaman çekildi? ABD Kasım ayı enflasyon rakamları! Çekirdek enflasyon ne kadar oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Buz Yolu filmi oyuncuları kim? Buz Yolu filmi konusu, oyuncuları ve Buz Yolu özeti! Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? Bu akşam oynanacak olan ŞL maçları kaçta başlayacak? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 12 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title