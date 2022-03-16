İBB, kampta kalan Ukraynalılara yardım gönderdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), savaştan kaçan Ukraynalıların kaldığı Romanya sınırındaki Çernovtsi kampına 3 tır yardım malzemesi gönderdi.

Türk Kızılayın Ukrayna için başlattığı insani yardım operasyonuna destek veren İBB, savaştan kaçan kadın ve çocukların yoğunlukta bulunduğu Romanya sınırına, 85 bin 657 parçadan oluşan 2 milyon 123 bin 220 lira tutarında hijyen ve muhtelif gıda malzemesinden oluşan yardımları ulaştırdı.

Malzemeler, 12 Mart'ta Romanya-Ukrayna sınırındaki Çernovtsi kampında dağıtıldı.

İnsani yardıma Ataşehir, Avcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri de destek verdi.