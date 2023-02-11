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İbb İtfaiye Ekipleri, Depremin 122. Saatinde Hatay'da Bir Kişiyi Daha Sağ Olarak Enkazın Altından Çıkardı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye ekipleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklükteki ilk depremin 122’nci saatinde Hatay'ın merkezindeki bir enkazdan 34 yaşındaki Ergin Güzeloğlu’nu sağ olarak kurtardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye ekipleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklükteki ilk depremin 122'nci saatinde Hatay'ın merkezindeki bir enkazdan 34 yaşındaki Ergin Güzeloğlu'nu sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İBB İtfaiye ekipleri, AFAD koordinasyonuyla Hatay merkezinde yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, depremin 122'nci saatinde 34 yaşındaki Ergin Güzeloğlu'nu enkazın altından sağ olarak kurtardı.

Ergin Güzeloğlu, enkazdan çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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Kaynak: ANKA / Güncel

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