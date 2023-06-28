İbb İsyön A.Ş Hal İşletme Müdürü Muharrem Aksoy: "Kurban Satışlarında Bu Yıl, Geçen Yıla Göre Azalma Söz Konusu"

İstanbul Başakşehir'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait kurban alım ve kesim merkezinde satış yapan Ömer Ayıcıl, “40 bin lira çadıra ücret ödüyoruz, 35 bin liraya TIR tutup Tokat’tan buraya getirdik; bir de geri götüreceğiz. Hayvancılığı bitirdiler” dedi. İBB Yönetim Yenileme (İSYÖN) A.Ş, Hal İşletme Müdürü Muharrem Aksoy ise bu yıl satışların geçen yıla göre azaldığını söyledi.

Haber : GAYE ŞEYMA CAN - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Başakşehir'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kurban alım ve kesim merkezinde satış yapan Ömer Ayıcıl, "40 bin lira çadıra ücret ödüyoruz, 35 bin liraya TIR tutup Tokat'tan buraya getirdik; bir de geri götüreceğiz. Hayvancılığı bitirdiler" dedi. İBB Yönetim Yenileme (İSYÖN) A.Ş, Hal İşletme Müdürü Muharrem Aksoy ise bu yıl satışların geçen yıla göre azaldığını söyledi.

İstanbul'da kurbanlıklar ünün erken saatlerinden itibaren İBB'ye ait alanlarda kesilmeye başlandı.

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban satış alanlarında geçen yıla kıyasla sakinlik görüldü. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek İBB'nin Başakşehir'deki kurbanlık alanında satış yapan hayvancılar fiyatlardan memnun, alıcılar ise fiyatları normalin üstünde bulduğunu aktardı. Başakşehir'e bağlı Kayaşehir'deki İBB'ye ait kesim alanındaki satıcılar, alıcılar ve İBB yetkilileri ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

TOKATLI BESİCİ: "KEŞKE TOKAT'TAN GELMESEYDİK, HAYVANCILIĞI BİTİRDİLER"

Satıcı Ömer Ayıcıl zaman zaman memleketlerinden geldiklerine pişman olduklarını Tokat'ta satışların daha iyi olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Tokat'tan 25 hayvan getirdik buraya satmaya. 20'sini sattık 5'i kaldı. Satılmayan hayvanları geri götürmek zorundayız. Burada sattığımız zaman zarar ediyoruz. Çadıra 45 bin lira ödüyoruz, 5 bin lirasını bize geri veriyorlar. 35 bin liraya da Tokat'tan buraya TIR tutup hayvanları getiriyoruz. Şimdi bir de geri götüreceğiz. Tokat'tan keşke gelmeseydik dediğimiz zamanlar oldu. Daha küçük bir şehir olmasına rağmen Tokat'ta satışlar daha iyi, fiyatlar da burasıyla aynı"

Kurbanlık alan Orhan Seyrek, "Fiyatlardan memnunuz biz geçen hafta aldık. Bizim aldığımız satıcı 120 hayvan getirmiş tamamını satmış ama bazı satıcılar da hiç satamamış" dedi.

"FİYATLAR GEÇEN SENEYE GÖRE YÜKSEK"

Bir başka kurban alıcısı Üzeyir Oğuzhan ise fiyatları normalden biraz fazla karşıladığını aktardı. Oğuzhan, şöyle konuştu:

"Geçen seneye nazaran fiyatlar yüksek ama hayat şartlarına baktığımız zaman da bir tık fazla. Ben 87 bin liraya aldım. 7 ortak, kişi başı 12 bin 500 liraya geliyor. 35-40 kilo arası et alacağımızı düşünüyorum. Fiyatlar yine de hayat şartlarına göre bir tık yukarda. Kesim alanı güzel, sistemli yürüyor. Çalışan herkese teşekkür ederiz."

"KURBANLARIMIZI İBB KESİM ALANLARI GİBİ YERLERDE KESTİREREK HİJYENİK BİR KESİMİN OLUŞMASINI SAĞLAYABİLİRİZ"

İBB Veteriner Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fahrettin Cerrahi, kurbanların İBB'ye ait kesim alanlarında kesilmesini önererek şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyemiz kurban satış ve kesiminin belli bir standartta, düzgünlükte oluşması için kurban alanları, kurban satış ve kesim alanları oluşturdu. Onlardan bir tanesindeyiz. Burası Başakşehir, Kayaşehir'deki kurban satış ve kesim alanı. Burada yetmiş tane padok var. ve dört tane büyükbaş kesim bir tane de küçükbaş kesim ünitesi var. Bayramın ilk gününde bu kurbanlığın kesimine başlandı. Şu anda öğlen sularında her kesimhanede yüzüncü kurban kesimi tamamlanmış durumda. Kurbanlarımızı böyle yerlerde kestirerek hem daha hijyenik bir kesimin oluşmasını sağlayabiliriz. Böylece etlerimizi kalite standardı, kalitesini muhafaza ederiz, tazeliğini koruruz."

İBB İSYÖN A.Ş HAL İŞLETME MÜDÜRÜ MUHARREM AKSOY: "GEÇEN YILA GÖRE KURBAN SATIŞLARINDA AZALMA VAR"

İBB İSYÖN A.Ş Hal İşletme Müdürü Muharrem Aksoy ise Kayaşehir'de bulunan kurban satış ve kesim merkezinde toplam 2 bin 187 büyükbaş, bin 700 de küçükbaş hayvanın getirildiğini ve geçen yıla göre bu yıl kurban satışlarında azalma görüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

"İBB tarafından işletilen İstanbul'da toplam 5 kurban satış ve kesim yeri var. Şu anda Kayaşehir kurban alanında bulunuyoruz. Kayaşehir kurban alanında toplamda 70 büyükbaş, 13 küçükbaş padog var. Yani Anadolu'nun çeşitli yerlerinden kurban sahipleri kurbanlık getirip burada satışa sunuyorlar. Diyanet İşleri Başkanı tarafından yayınlanan tebliğ gereği 13'ünden itibaren kurbanlıkları getirdiler ve satışa arz ettiler burada. Ayrıca bulunduğumuz kurban alanda Kayaşehir Kurban Alanında dört küçük, dört büyükbaş kurban kesim yeri var. Şu anda bu kesim yerlerinde kurban kesimleri devam ediyor. İBB'nin ilgili tüm birimleri alanlarımızda kurban girişinden önce başlamak üzere görevlerine devam ediyorlar.

Kurban sahipleri burada satıyor, buradan kesim sırası alan kurban kesecek vatandaşlarımıza sıra veriyoruz. Randevulu şekilde saatinde geliyorlar ve randevulu şekilde ilerletiyoruz. İBB'nin kurbanlık kesim alanları altyapısı en düzgün olan, hijyenik koşullara uygun bütün ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılandırılmış. Biz de işletmesini yapıyoruz ve bu konuda vatandaşlar memnun. Buraya toplamda 2 bin 187 büyükbaş girişi oldu. Bin 700 küçükbaş girişi oldu. Bunlar tabii satıldı diyemeyiz. Bugün biraz daha yani geçen yıla göre kurban satışlarında bir azalma söz konusu."