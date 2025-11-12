"İBB iştirakleri aracılığıyla elde edilen usulsüz gelirler taşınmaz alınarak aklandı" iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, belediye iştiraklerinden alınan ihalelerde sahte fatura ve şişirilmiş hak edişlerle kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı, elde edilen gelirin taşınmaz alımlarıyla aklandığı iddia edildi.

İddianamede, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün amacının, İBB ve iştiraklerinin bütçesini usulsüz ihaleler, hukuksuz hizmetler ve iş alımları üzerinden örgütün "sistem" adını verdiği fonuna aktarmak olduğu bildirildi.

Bu usulsüz ihale, hizmet ve iş alımlarının suç örgütüne üye olan kişilerin ya da diğer şüphelilerin yetkilileri olduğu şirketlerin uhdesinde bırakıldığı kaydedilen iddianamede, bu işlerin bir çoğunun hileli hareketlerle gerçekte var olmayan veya kapsamından daha fazla gösterilen işler olduğu, böylece fahiş fiyatta haksız gelir elde edildiği ve kamu zararına sebep olunduğu vurgulandı.

İddianamede, söz konusu ihale ve işlerin sahte fatura yöntemiyle kapsamından daha fazla gösterilmeye çalışıldığı, bu suretle fahiş miktarlarda kar elde eden şirketlerin sahte fatura yöntemiyle haksız geliri nakde çevirip, kara paranın bir kısmını suç örgütüne aktardıkları, bir kısmını ise sebepsiz zenginleşmeleri için kullandıkları aktarıldı.

Örgüt hiyerarşisi içinde bulunmayan bazı şüphelilerin örgüte, "para taşımak, sahte fatura kesmek, iş insanları ile belediye ve iştirak çalışanlarını tanıştırıp illegal iş ilişkisi kurmak, fiiliyatta örgüt yöneticisi veya üyesinin olan şirketin resmiyette kendi adına gösterilmesine rıza göstermek, bazı hukuksuz uygulamalara denetleme görevini yapmayarak göz yummak, banka hesaplarını örgütün menfaatleri doğrultusunda kullanmak, örgüt yönetici ve üyelerinin suç işlediklerini bilerek illegal muhasebe işlemlerini yürütmek" şeklinde hareketlerle yardım ettikleri belirtilen iddianamede, suçtan elde edilen gelirin kaynağını gizleme eylemine iştirak ettikleri bilgisine yer verildi.

"Kapki, yakınları ve çalışanları adına kurduğu şirketler üzerinden usulsüz ticaret ağı kurdu"

İddianamede, MASAK raporuna göre örgüt üyesi Emrah Bağdatlı'nın yetkilisi olduğu Karpuz Danışmanlık isimli şirketin kuruluş yılı olan 2021'de zarar etmesine ve öz kaynaklarının eksiye düşmesine rağmen, 2022 yılında karlılığının olağandışı olarak artmasının dikkat çekici bulunduğu, 2023 ve 2024 yıllarında azalış olsa da şirketin karlılığını koruduğu aktarıldı.

Bu tespitle Bağdatlı'nın, örgüt elebaşı İmamoğlu ve örgüt yöneticisi Murat Ongun'un talimatıyla iştirak şirketlerden aldığı usulsüz iş ve ihaleler neticesi elde edilen haksız gelir vasıtasıyla olağanüstü bir şekilde kar ettiğinin değerlendirildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, fiiliyatta Ongun'un resmiyette ise şüpheli Mustafa Nihat Sütlaş'ın şirketi Reklam İstanbul'un satışlarının 2022'de ortalama düzeylerde olan karlılık payının, 2024 yılında yüksek seviyede arttığının dikkat çekici olduğu kaydedildi.

Şüpheliler Hüseyin Köksal ve Murat Kapki'nin yetkilisi olduğu BVA Reklam şirketinin 2024 yılında 326 milyon 144 bin 544 lira net kar elde ettiği, bu kapsamda firmanın 2024 yılına ilişkin karlılık oranının 2,53 gibi olağanüstü bir orana yükseldiği bildirilen iddianamede, "Kapki'nin yakınları ve çalışanları adına kurduğu şirketler üzerinden usulsüz ticaret ağı kurduğu, iktisap edilen ihalelerden elde edilen haksız gelirin illiyet bağını koparmak ve kaynağından uzaklaştırmak amacıyla, bu şirketler üzerinden dolaştırılarak nakde çevrildiği, çevrilen paraların bir kısmının yurt dışına kaçırıldığı, bir kısmının çıkar amaçlı suç örgütü lideri İmamoğlu'na, Köksal vasıtasıyla yetkilisi olduğu şirketler üzerinden aktarıldığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, Kapki'nin ortağı olduğu BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ'nin banka hesaplarından Köksal'ın banka hesaplarına 2024 yılında toplamda yaklaşık 130 milyon lire para transferi olduğu, bu transfere ilişkin yapılan araştırmalarda, tutarın 50 milyon lirasının Köksal'ın ortağı olduğu CARSAL Reklamcılık ve Yayıncılık AŞ'nin banka hesabına yapıldığı, ardından CARSAL şirketinin adına tescillenen taşınmaz alımı kapsamında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin banka hesabına gönderildiği, bu tespite göre eylem konusu ihaleden elde edilen gelirinin İmamoğlu'na aktarıldığı bildirildi.

Şüpheli Kapki'nin iddianame konusu soruşturmanın başlarında gözaltına alınmadan önceki süreçte mal varlıklarını başka şahıslara devrettiği anlatılan iddianamede, "Kapki'nin ihalelerden elde ettiği geliri sahte fatura yöntemiyle nakde çevirerek şahsi hesabına yatırdığı, buradan da yurt dışında bulunan hesaplarına aktararak kaçırdığı net olarak tespit edilmiştir." denildi.

"Şüpheliler Kültür AŞ üzerinden sağladıkları haksız kazançları aklama yoluna gitti"

İddianamede, Ongun'un yönlendirmesiyle, şüpheliler Emrah Bağdatlı ve Kültür AŞ eski Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın planladığı organizasyon ve etkinlik alanındaki alt ihalelerde taşeron olarak iş alan şirketlere şişirilmiş, gerçeğe aykırı fatura kestirilmesi ve bu şekilde elde edilen haksız gelirin örgüte aktarıldığı ifade edildi.

Şüpheli Serdar Haydanlı'nın yetkilisi olduğu şirketler üzerinden, hak ediş bedelini şişirmek maksadıyla sahte fatura kestiği ve aldığı, ifadelerinde de bu hususları kabul ettiği, adı geçen faturaları dosyaya ibraz ettiği belirtilen iddianamede, şüpheli Ercan Saatçi'nin yetkilisi olduğu şirket üzerinden hak ediş bedelini şişirmek maksadıyla sahte fatura kestiği ve aldığı anlatıldı.

İddianamede, şüpheliler Hüseyin Köksal, Murat Kapki ve Ahmet Köksal'ın sahibi veya yöneticisi oldukları BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ ünvanlı firmayı, İBB iştiraki Kültür AŞ'den ihale alabilmek ve bu ihalelerden sağladıkları gelirleri aklamak amacıyla kurdukları bildirildi.

BVA firması tarafından yürütülen işler karşılığında elde edilen kazançların, Murat Kapki tarafından kendisine, yakın çevresine, Hüseyin Köksal, Ahmet Köksal ve bu kişilere ait firma hesaplarına aktarıldığı, devamında ise bu para transferlerinin genellikle araç, gemi veya taşınmaz alımlarıyla aklandığı tespitine iddianamede yer verildi.

İddianamede, "2024 yılı içerisinde BVA Reklam firması hesaplarından Hüseyin Köksal'a ait hesaplara toplam 129 milyon 318 bin 618 lira tutarında fon girişi olduğu, bu meblağın 52 milyon 900 bin liralık kısmının, şahsın ortağı bulunduğu Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık AŞ hesaplarına aktarıldığı belirlenmiştir. Bu tutarın 50 milyon liralık bölümüyle, 12 Aralık 2024'te İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ ünvanlı firmadan, Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi üzerinde yer alan mesken nitelikli taşınmazın satın alındığı tespit edilmiştir." denildi.

Toplanan delillere göre, şüphelilerin Kültür AŞ üzerinden sağladıkları haksız kazançları aklama yoluna gittikleri, bu eylemin aşamalar halinde ve planlı biçimde gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Birinci aşamada, suçtan elde edilen gelir, görünürde ticari faaliyet izlenimi altında BVA Reklam hesaplarına dahil edilerek yasal ekonomik sisteme sokulmuştur. İkinci aşamada, kazancın gerçek kaynağı gizlenmiş, BVA Reklam hesaplarından şüpheli Hüseyin Köksal ve Carsal Reklamcılık AŞ hesaplarına yapılan ardışık transferlerle para akış izi karmaşık hale getirilmiştir. Üçüncü aşamada ise aynı tutarın İmamoğlu İnşaat AŞ hesabına aktarılmasıyla kazancın asıl kaynağı olan Kültür AŞ ihaleleriyle bağlantısı koparılmış, sonrasında taşınmaz alımı yoluyla suç geliri sisteme entegre edilmiştir. Özellikle Carsal Reklamcılık AŞ aracılığıyla gerçekleştirilen 50 milyon lira tutarındaki taşınmaz alımının, suçtan kaynaklanan gelirin meşru mal varlığı görünümüne kavuşturulması amacıyla yapıldığı değerlendirilmektedir."

İddianamede, şüphelilerin para alışverişi yaptıkları sırada olduğu değerlendirilen ortak baz bilgileri ve irtibat kayıtları da tablolar halinde verildi.