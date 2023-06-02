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İBB İmar Şube Müdürüne Saldırdığı Gerekçesiyle Tutuklanan Şüpheli Tahliye Edildi

İBB İmar Şube Müdürüne Saldırdığı Gerekçesiyle Tutuklanan Şüpheli Tahliye Edildi

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Üsküdar sahilindeki kaçak bir kafenin yıkımı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'e saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

ÜSKÜDAR sahildeki kaçak bir kafenin yıkımı sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'i darp eden 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece serbest kalırken diğeri ise tutuklandı. Avukatların itirazı üzerine tutuklanan şüpheli mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'e saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğeri tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin avukatının 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz başvurusu yaptı. Mahkeme itirazı haklı bularak tutuklanan şüphelinin adli kontrol şartlarının uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

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- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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