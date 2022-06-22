İbb: İçişleri Bakanı'nı İzlediği Tespit Edilen Personel Hakkında Derhal Gereği Yapılmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Beni bilerek, zoom'layarak izlemişler" dediği, Zabıta Amirliği'nde güvenlik sistemleri teknisyeni olarak görev yapan personelin iş akdinin sonlandırıldığını açıkladı. Belediyenin açıklamasında, "İçişleri Bakanı'nı izlediği tespit edilen personel hakkında derhal gereği yapılmıştır" denildi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile yediği yemeğe ilişkin MOBESE görüntülerinin basına servis edilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın bugüne kadar herhangi bir soruşturma yürütmemesine dikkat çekildi.

İBB Basın Danışmanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Beni bilerek, zoomlayarak izlemişler" sözleri üzerine bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada, İBB müfettişlerince yapılan inceleme ve araştırma sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda, Zabıta Amirliği'nde güvenlik sistemleri teknisyeni olarak görev yapan personelin iş akdinin sonlandırıldığı ve konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"Bugün (22.06.2022) Hürriyet Gazetesi'nde 'İBB Beni İzlemiş, Bir Kişiyi İşten Attılar' başlıklı haberde yer alan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifade ettiği konu ile ilgili inceleme ve süreç şu şekilde gerçekleşmiştir: Büyükşehir Belediye müfettişlerimiz tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, 28.03.2022 tarih ve İBB-295/01 sayılı Tevdi Raporu tanzim edilmiştir.

"PERSONELİN İÇİŞLERİ BAKINI'NI İZLEDİĞ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Mezkür rapora göre; Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Komuta Merkezi Zabıta Amirliği'nde güvenlik sistemleri teknisyeni olarak görev yapan, İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER) uhdesinde işçi statüsünde bulunan xxxxx sicil numaralı A.F.K.'nın, 16.10.2021 ve 17.10.2021 tarihlerinde saat 00: 00: 27 ile 00: 05: 49 arasında Haliç Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne doğru komut vererek İçişleri Bakanı'nı izlediği tespit edilmiş olup, hazırlanan tevdi raporu, konunun adli açıdan takibi ve soruşturulması için 30.03.2022 tarih ve 473872 sayılı yazımız ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, personel hakkında disiplin işlemlerinin temini için 30.03.2022 tarih ve 476262 sayılı yazımız ile İSPER A.Ş.'ye gönderilmiş ve İSPER A.Ş. tarafından söz konusu personelin iş akdi sonlandırılmıştır.

"BAKANI İZLEDİĞİ TESPİT EDİLEN PERSONEL HAKKINDA DERHAL GEREĞİ YAPILMIŞTIR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kontrol ve yönetiminde, belediye hizmetlerimizin aksamaması ve kontrolü ile vatandaşlarımızın huzur ve sükünu için şehrin birçok noktasında aktif şekilde çalışan 120 bin civarında güvenlik kamerası bulunmaktadır. Bu kameraların takip ve kontrol merkezlerinde görevli personellerden işini gereği gibi yapmayanlar hakkında idari işlemler yapılmaktadır. Bu anlayışla Sayın İçişleri Bakanı'nı izlediği tespit edilen personel hakkında da derhal gereği yapılmıştır.

"İMAMOĞLU'NUN MOBESE GÖRÜNTÜLERİ İÇİN HERHANGİ BİR SORUŞTURMA YAPILMADI"

Ancak İngiltere Büyükelçisi ile Sayın Ekrem İmamoğlu arasında Ocak 2022'de gerçekleşen yemekli görüşmeye ilişkin, İçişleri Bakanlığı'nın kontrol ve yönetimindeki MOBESE sistemi üzerinden makam araçlarının görüntülerinin magazinsel bir sürecin parçası olarak medyaya servis edilmesi olayında bugüne değin herhangi bir soruşturma yürütülmemiş olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz.

İBB'nin gösterdiği hassasiyetin aynı şekilde İçişleri Bakanlığı'mızca da gösterilmesini beklemekte olduğumuzu belirtiriz."

ANKA / Güncel