İbb, Halk Ekmeği 2 Liradan Satmaya Devam Edecek - Haberler

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İbb, Halk Ekmeği 2 Liradan Satmaya Devam Edecek

ANKA - Güncel
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İbb, Halk Ekmeği 2 Liradan Satmaya Devam Edecek

İstanbul’da 210 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya çıkarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 250 gramlık halk ekmeği 2 liradan satmaya devam edeceğini duyurdu.

İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya çıkarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 250 gramlık halk ekmeği 2 liradan satmaya devam edeceğini duyurdu.

İstanbul'da, 4 liradan satılması bile henüz resmi onay almayan 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 liradan satılmaya başlanacak. İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ise 250 gram halk ekmeğin satışının 2 liradan devam edeceğini bildirdi.

Özgen Nama, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, "Biz, 250 gr ekmeği 2 TL'den halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

ANKA / Güncel

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