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İBB Eyüpsultan-Bayrampaşa Raylı Sistem Hattı'nın Tamamlanma Oranını Açıkladı

İBB Eyüpsultan-Bayrampaşa Raylı Sistem Hattı'nın Tamamlanma Oranını Açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2027'de hizmete girmesi planlanan Eyüpsultan-Bayrampaşa raylı sistem hattının şu anda %6 oranında tamamlandığını duyurdu. Hat, İstanbullulara aktarmasız ulaşım sunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan- Bayrampaşa raylı sistem hattının tamamlanmasıyla Eminönü-Alibeyköy ve Eminönü-Bayrampaşa arasında İstanbullulara aktarmasız hizmet sunulacağını, 2027'de hizmete hazır hale gelmesi planlanan hattın şu anda yüzde 6'sının tamamlandığını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı-Kirazlı metro hattı ve Haliç tramvay hattıyla entegre olacak Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının yapımının devam ettiği belirtildi.

Tamamlandığında toplam uzunluğu 3,2 kilometre olacak hattın, 5 istasyon ve 7,45 dakika yolculuk süresiyle hizmet vereceği aktarılan açıklamada, belediyenin bu projeyle İstanbullulara daha konforlu bir ulaşım deneyimi sunmayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, hattın T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattıyla birlikte çalışacağına dikkati çekilerek, "Ortak bir işletme olacak Eminönü-Alibeyköy ve Eyüpsultan-Bayrampaşa hatları, Feshane ortak istasyonundan sonra iki ayrı güzergah olarak ayrılacak. Bu sayede Eyüpsultan-Bayrampaşa raylı sistem hattının da tamamlanmasıyla Eminönü-Alibeyköy ve Eminönü-Bayrampaşa arasında İstanbullulara aktarmasız hizmet sunulacak. 2027'de hizmete hazır hale gelmesi planlanan hat şu anda yüzde 6 oranında tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Bayrampaşa meydan istasyonu bölgesinde kazı destek sistemlerinin yapımına devam edildiği, şaftlarda kazık imalatının tamamlandığı, kazı çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, bölgenin mobilizasyon işlerinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Açıklamada, kazı destek imalatlarının bu ay başlayacağı ifade edilerek, "Projede hemzemin bölgede yapılacak yol ve altyapı deplase işleriyle şantiye mobilizasyonlarının tamamlanması sonrasında, Demirkapı ve Feshane İstasyonları arasındaki kısmın yapım işlerine ise 2025 yılı sonu itibarıyla başlanacak." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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