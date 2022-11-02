İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında 12,5 yıla kadar hapis istemi

İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve İBB'de Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar'ın, İSMEK'in eski bölge sorumlusu kadınlara yönelik 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçundan yargılandıkları davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Yeşim Meltem Şişli hakkında 12 yıl 6 aya kadar, Erkan Duyar için 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Yeşim Meltem Şişli ve Erkan Duyar katılmadı. Şikayetçi İlknur Özdemir ise duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK bölge sorumlusu kadın çalışanlara yönelik, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi' suçunu işlediği belirtildi. Mütalaada, İSMEK bölge yöneticileriyle 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan toplantı sonrasında, işlerine son verilmesine kadar olan süreçte, birlikte çalışmaları için akademik danışman görevlendirilerek etkisizleştirilmeleri gibi işlemler nedeniyle, sanıkların 'Görevi kötüye kullanma' suçu işledikleri ve şikayetçilerin birbirleriyle uyumlu beyanları olduğu belirtildi. Savcı, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından 3 yıldan 12 yıl 6 aya kadar, sanık Erkan Duyar'ın ise 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep edildi.

ŞİKAYETÇİLER CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETTİLER

SAVUNMA İÇİN SÜRE TALEP EDİLDİ

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak 2020'de işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, ağır ve rencide edici hakaretlerle müştekileri aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Yeşim Meltem Şişli ise "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti. Savcılıkça hakkında dava açılan Yeşim Meltem Şişli hakkında, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan, 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 7 Temmuz 2021 tarihli duruşmada, davanın 19 kadın mağdurundan 18'i şikayetinden vazgeçmişti. Ayrıca hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen İBB'de Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar için de 'Görevi kötüye kullanma' suçundan hazırlanan iddianame bu dosyayla birleştirilmişti.