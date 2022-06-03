İBB, Enstitü İstanbul İSMEK'in eğitim merkezlerinde depreme duyarlı ve afete dirençli bir toplum için eğitimler veriyor - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Nisan 2022'den itibaren afet bilincini artırmak ve İstanbul'u depreme dayanıklı bir kent haline getirmek hedefiyle 'Afet Farkındalık ve Güç Birliği Seminerleri' düzenliyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ve Enstitü İstanbul İSMEK'in işbirliğiyle hayata geçen eğitimler; Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu, Arnavutköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Adalar, Çekmeköy, Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Pendik ilçelerindeki 141 ayrı eğitim merkezinde gerçekleştirildi. Devam eden eğitimlerden bugüne kadar 3 bin 715 İstanbullu karşılaşabilecekleri risklerle ilgili bilgilendirildi.

DEPREM, NÜKLEER TEHDİT VE DAHA FAZLASI

Afet Farkındalık ve Güç Birliği Semineri'nin kapsamına deprem, sel ve yangın durumlarında güvenliği artırıcı bilgiler dahil ediliyor. Karşılaşılan problemlere çözüm getirme ve kendi potansiyelini keşfederek afetlere karşı dirençli olmanın yolları anlatılıyor. Bunun yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlerden (KBRN) ve tsunami gibi ikincil afetlerden de bahsediliyor.

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