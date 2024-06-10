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İBB Emekçileri Hakları İçin Eylem Yaptı

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Tüm Bel-Sen üyeleri, İBB tarafından haklarının karşılanmadığı gerekçesiyle eylem yaptı. İBB binası önünde toplanan emekçiler, taleplerini dile getirdi.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından haklarının ve taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen İstanbul 4 No'lu Şube üyeleri, Fatih Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya geldi.

"Sadakaya Hayır, Emekçiden Yana Toplu Sözleşme" yazılı pankart açan üyeler, "Ekrem Başkan sesimizi duy", "Yönetim uyuma, memuruna sahip çık", "Birleşe birleşe kazanacağız" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Yoldaş Türkoğlu, İSKİ, İETT ve İBB memurlarının 3 aydır sözleşme ödemelerini alamadığını söyledi.

2024-2025 yıllarını kapsayacak sözleşmede hiçbir mali, sosyal, demokratik kazanım içermeyen bir dayatmayla karşı karşıya olduklarını ifade eden Türkoğlu, sendikanın tüm ısrarına ve neden olacağı mağduriyet bilinmesine rağmen yerel seçim öncesi yapılan sözleşmeden, "Yeni sözleşme imzalanana kadar eski sözleşme geçerlidir." maddesinin çıkarıldığını belirtti.

Türkoğlu, sosyal ve demokratik taleplerin müzakere dahi edilmediğini öne sürerek, "İşte size fırsat. Samimiyetinizi gösterin, yetkinizi kullanın. İSKİ, İETT, İBB çalışanı kamu emekçilerinin az da olsa yüzünü güldürün. Sendikasız demokrasi, toplu sözleşmesiz sendika olmaz. Önümüz bayram. Emekçiler, 3 aydır çıplak maaşla geçinmeye çalışıyor. Bu krizi çözün, bir an önce toplu sözleşmeyi imzalayın." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri, bir süre oturma eylemi yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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