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İbb Ekipleri Sel Bölgesinde

ANKA - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla 38 personel ile 23 aracını Batı Karadeniz’e gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla 38 personel ile 23 aracını Batı Karadeniz'e gönderdi.

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel ve su baskınları haberleri sonrası İBB birimleri, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda bir araya geldi.  Bölgede arama kurtarma, su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla "İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı"nda görevli birimlerden ekip kuruldu.

İtfaiye Daire Başkanlığı, İSKİ, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı oluşan 38 personel, 23 aracın yanı sıra gerekli ekipman ve gıda malzemeleri, bölgeye gönderildi. İBB İtfaiyesi ekipleri dün akşam 22.30'da Bartın'a vardı. İBB Yol Bakım ekiplerinden bir grup sabah saatlerinde Kastamonu'ya geçerek, çalışmalara destek vermeye başladı.

Bölgeye gönderilen İBB yardım ekibi ve ekipmanlar şöyle:

Bartın'a giden ekipler : İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 5 personel, 1 araç; 1 adet itfaiye kurtarma aracı, 3 motopomp, 4 dalgıç pompa, iki jenaratör, 2 akülü aydınlatma.

İSKİ'den 4 parsonel, 12 araç, 2 araç ve 2 kanal açma aracı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan 20 personel, 14 araç, 2 lowbed,  2 bekoloder, 2 loder, 3 TIR,  2 ekskavatör, 1 minibüs, 1 tamir aracı, 1 hizmet aracı.

Kastamonu'ya giden ekipler: Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan 9 personel, 6 araç.

ANKA / Güncel

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