İBB ekipleri sazlıdere'de sivrisineklere karşı ilaçlama yaptı

İBB ekipleri Sazlıdere'de, sivrisinek ve vektörlerin üremesine karşı ilaçlama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sivrisinek ve vektörlerle mücadele etmek için Sazlıdere'de ilaçlama çalışması yaptı.Sazlıdere'de paletli ilaçlama makinesi dereye girerek sazlıkları ilaçladı. İnsansız hava aracı da dere üzerinde ilaçlama çalışması yaptı. İlk kez İstanbul'da kullanılan Vals sitemli araçlarda ilaçlamada kullanıkdı. Çalışmaları takip eden İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit ilaçlama yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.

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