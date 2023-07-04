İBB EKİPLERİ SAZLIDERE'DE SİVRİSİNEKLERE KARŞI İLAÇLAMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sivrisinek ve vektörlerle mücadele etmek için Sazlıdere'de ilaçlama çalışması yaptı.Sazlıdere'de paletli ilaçlama makinesi dereye girerek sazlıkları ilaçladı. İnsansız hava aracı da dere üzerinde ilaçlama çalışması yaptı. İlk kez İstanbul'da kullanılan Vals sitemli araçlarda ilaçlamada kullanıkdı. Çalışmaları takip eden İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit ilaçlama yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.

"İSTANBUL'DA BİZİM SİSTEMİMİZE KAYITLI 210 BİN ÜREME KAYNAĞIMIZ VARDIR"

"SALDIRGAN ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİNE KARŞI KULLANILAN İLK CİHAZLARDIR"

"KIRSALI DAHA ÇOK OLAN İLÇELERİMİZDEKİ SORUN DAHA FAZLA"

Hangi ilçelerde sivrisinek yoğunluğunun sorulması üzerine Önder Yüksel Eryiğit, "Örnek anlamında ilçeleri suçlamak adına bunu söylemek çok yanlış olur. İlçelerin özelliğine göre zaten bu popülasyon ya da yoğunluk var. Beykoz, Sarıyer, Silivri, Çatalca gibi kırsalı daha çok olan ilçelerimizdeki sorun daha fazla. Sivrisineklerin üreme alanları durgun sulardır genellikle diye başlamıştık biliyorsunuz ilk açıklamaya. Aedes türü saldırgan sivrisineklerdeki üreme kabiliyeti diğer klasik sivrisineklerden farklı olarak birazcık nemli alanlar, örneğin ağaç kovukları dediğimiz ağaçların nemli gövdelerindeki alanlar vardır. Oralarda bile üreme kabiliyeti vardır. Dolayısıyla bizim sahada bir yağıştan sonra toprağın nemli olması bile saldırgan türlere yani Aedes türleri için üreme alanlarıdır. O sebeple bu ilçelerdeki maalesef bu yoğunluklar fazla" diyerek bu ilçelerde yoğun çalışma yapıldığını belirtti. Sağlık Dair Başkanı İBB bünyesinde vektörlerle mücadelenin 12 ay boyunca sürdürdüklerini özellikle 1 Haziran- 31 Eylül arasında vektörlerin üremelerini azaltmak için yoğun çalışma yürüttüklerini vurguladı.