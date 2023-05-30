İBB ekipleri kaçak kafeyi yıkarken arbede çıktı, İmar Müdürü yaralandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafeyi yıkmak istediği sırada kafe sahipleri tarafından saldırıya uğradı. İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı bölgede daha önce de yıkım işlemleri sırasında silah çekilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafeyi yıkmak istediği sırada arbede çıktı. Bu sırada bir İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İBB ekiplerinin, yıkım kararı kesinleşen Üsküdar sahilindeki kaçak işletmeleri yıkmaya devam ediyor. Askadar kafenin kaçak ilavelerinin bugün yıkımı sırasında İBB ekibi saldırıya uğradı. Alanda çıkan ve arbedeye dönüşen gerginlik sırasında İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, kafe sahipleri tarafından darp edildi.

İddiaya göre, kafe sahipleri önce İBB Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürü Nazan Başelli ile tartıştı. Kafe sahipleri daha sonra da İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten'in üzerine yürüdü. Gülten, kafe sahipleri tarafından darp edildi. Gültene kaldırıldığı hastanede müdahale edildi.

Saldırı sonrası basına yansıyan fotoğraflarda Gülten'in burnunun kanadığı görüldü.

DAHA ÖNCE DE SİLAH ÇEKİLMİŞTİ

İBB'nin kaçak olduğu için yıkım kararı aldığı Üsküdar Salacak sahilinde Mimar Sinan'ın eseri Kuşkonmaz Camii'nin yanındaki kaçak işletmeler için Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçen mart ayında imar planı değişikliği gerçekleştirerek kaçak kafeler koruma altına almıştı.

Plan değişikliğinin ardından nisan ayının başında İBB, kaçak işletmelerden biri olan ve AKP'den milletvekili aday adayına ait olduğu ortaya çıkan Paçi Kafe polis engeli ile karşılaşmıştı.

İBB ekipleri, 19 Nisan günü yıkım için sahildeki başka bir kaçak büfe olan İkiyaka Büfe'ye gittiğinde de bir kişi de yıkım ekiplerine silah çekmişti. Ardından İBB ve Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından mahkeme süreci tamamlanan kaçak büfenin yıkımı gerçekleştirilmiş, 24 Mayıs'ta da mahkeme süreci tamamlanan Kız Kulesi'nin karşısındaki İBB mülkündeki Hollywood isimli kafenin yıkım işlemi gerçekleşmişti.