İBB duyurdu: Tüm İstanbul metrosunda ücretsiz internet! - Haberler

Geçtiğimiz yıllarda yurt dışında yaşanan terör saldırılarının ardından pek çok ülke metrolardaki internet bağlantısını kesme kararı aldı. Tabii bunların büyük bir kısmı aradan bir süre geçtikten sonra tekrar Wi-Fi hizmetini kullanıma sundu. Ülkemizde ise geçtiğimiz yıla kadar bu karar geçerliğini koruyordu. Fakat Ekim ayında İBB bir adım atarak İstanbul metrosunda (yalnızca M2 hattı) ücretsiz internet hizmetini test ederek kullanıma sundu.

Tüm İstanbul metrosunda ücretsiz internet hizmeti başladı

İstanbul metrosunda şu anda sunulan ücretsiz internet hizmeti tüm kapalı hatları kapsıyor. Tramvay benzeri seferlerde ise zaten toplu taşıma araçları yerin üzerinden gittiği için vatandaşlar kendi operatörleri üzerinden bu bağlantıyı sağlayabiliyor.

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Uzun bir aradan sonra İstanbul metrosunda ücretsiz internet desteğinin gelmesi kullanan kişiler tarafından oldukça beğenildi. Zira günümüzde pek çok kişi -özellikle pandemide bunun etkilerini daha iyi gördük- uzaktan çalışıyor. Fakat iş için olmasa bile hayattan kopmamıza sebep olan ve saatler sürebilen bu yolculukların zorluğunun büyük oranda azalacağını söyleyebiliriz.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Metro A.Ş'den Özgür Soy şunları söyledi:

Hayata geçirdiğimiz bu uygulamalar ile kesintisiz iletişim imkanı sunarak yolcularımızın metro alanlarında geçirdikleri süreyi eğlenceli hale getirmeyi ve memnuniyetlerini artırmayı amaçlıyoruz.

Akıllı telefonunuzda kablosuz ağ bağlantı ayarlarına gittiğinizde İBB'ye ait Wi-Fi ağı karşınıza çıkacaktır. Burada tek yapmanız gereken tarayıcı üzerinde açılan giriş sayfasından bir kereliğe mahsus kayıt olmak ve gelen SMS'i yazarak giriş yapmak olacak.

Sunulan hizmeti test ettiğimiz videoyu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

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