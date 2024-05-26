İBB Ders ve Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Şöleni

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ders ve teknoloji atölyelerinden mezun olan öğrenciler için mezuniyet şöleni gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'ndaki şölende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlerin umutlarını, hayallerini Türkiye'de gerçekleştirmeleri adına çok çalışmaları gerektiğini bilen bir yönetici olduğunu söyledi.

Gençlerin, spor, kültür-sanat, bilim, teknoloji, üretim ve eğitim başta olmak üzere her alanda çok güçlü olmalarını temenni eden İmamoğlu, gençlere çok güzel bir gelecek diledi.

Toplumların gelişmesinin ve çağı yakalamanın ancak gençlerle mümkün olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Eğitimi destekleyeceğiz. Öğrenci yurtlarımızı ikiye hatta üçe katlayacağız. Öğrenci burslarımızı vadettiğimizden daha yukarıya taşıdık. İnşallah üniversite okuyan gençlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, iyi eğitim almaları için burslarımızı da arttıracağız." değerlendirmesini yaptı.

Ders ve teknoloji atölyelerinin iyi bir seviyeye geldiğine değinen Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarım özellikle bu alanda gençlerimizin başarılı olmaları için onlara sunulan bu imkanı daha da büyütmek için üst seviyede gayret gösteriyorlar. Özellikle ders atölyelerimizde, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerimizin; LGS ve YKS'de hiçbir arkadaşından aşağıda kalmayacak şekilde iyi eğitim alarak eşitleneceği bir şehir var etmek bizim yönetim anlayışımızdır. Onun için var olan bu seviyenin, var olan bu sayının yetmediğini görüyorum. Bunun sayısını da katlayarak arttıracağımızı hepinize söz veriyorum."

Atölyelerde 13 şubede, 28 derslikte, 120 eğitmen ve PDR uzmanıyla öğrencilere hizmet verildiğini anlatan İmamoğlu, "Şu ana kadar 5 bin 70 öğrencimizi sınava hazırladık. Hepsinin yolu bahtı açık olsun. Eğitim hayatları boyunca başarılı olsunlar." dedi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, İBBTech öğrencileri ile İBB Ders Atölyeleri arasında düzenlenen "Bilgi Yarışması ve Futbol Turnuvası"nda derece alan öğrencilere ödül verdi.