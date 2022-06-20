İbb'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, yağışın sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, yağışın sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. İBB, sosyal medya hesabından İstanbulluları sağanak yağış konusunda uyardı. İBB'nin "İstanbulluların dikkatine" notuyla yapılan paylaşımda vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İBB'nin uyarısında "AKOM verilerine göre bu gece yarısı başlayıp yarın sabah saatlerine kadar devam edecek kuvvetli sağanak yağış beklenmekte. Ani ve yoğun yağışların oluşturabileceği olası olumsuz durumlar için ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir" denildi. ANKA / Güncel Güncel Haberler

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