Haberler

İBB'den Kar Yağışı Tahmini: En Muhtemel Dönem Ocak-Şubat

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışının en muhtemel döneminin ocak ayı başından şubat ortasına kadar süreceğini açıkladı. Ayrıca, kış şartlarıyla mücadele için hazırlıkların değerlendirildiği bir toplantı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuz ve diğer hazırlıkları görüşüldü.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
