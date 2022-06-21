İbb'den 'Emirgan Korusu' Açıklaması: 'Orman İdaresi'nin Belirlediği Ağaçlar Kesildi, Yanıltıcı Açıklamalar ve Para Cezası İçin Mahkemeye Başvuracağız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Emirgan Korusu'nda Orman İdaresi'nin tespit ettiği 130 kuru ağacın alandan uzaklaştırıldığı ve yerlerine 175 ağacın dikilmesi işlemlerine başladığı belirtildi. "Belirlenenden fazla ağaç kesildiği" şeklinde kamuoyunu yanıltıcı, gerçeklerden uzak açıklamalarda bulunanlar ve belediyeye kesildiği söylenen ceza ile ilgili Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurulacağı bildirildi.

İBB, daha önce Emirgan Korusu'nda izinsiz ağaç kesildiği iddialarını yalanlayan bir açılama yapmıştı. Söz konusu açıklamada, Emirgan Korusu'nda Orman İdaresi tarafından izin verilen 130 adet kuru ağacın kaldırıldığı ve yerine sağlıklı ağaçların dikiminin gerçekleştirileceği, bu işlemin 2002 yılından bu yana yapılan rutin bir ormancılık işlemi olduğu belirtilmişti.

İBB'nin ardından İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü de açıklama yaparak, izin verilenlerin dışında 54 ağacın daha kesildiğini iddia etti. İBB, bunun üzerine konuyla ilgili ikinci kez açıklama yaptı.

"ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇIKLAMASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İBB'nin açıklamasında, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Emirgan Korusu, İBB mülkiyetindeki 11 tarihi yeşil alandan biri. İBB, İstanbulluların sahibi olduğu Emirgan Korusu'na da gözü gibi bakıyor. Üzerine düşen sorumluluğu dürüstçe ve eksiksiz yerine getiriyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 23 Eylül 2021 tarihinde Emirgan Korusu'nda yapılan kuru ağaç tespiti çalışmaları sonucu düzenlenen 30 Aralık 2021 tarihli 'Olağanüstü Hasılat Etası' raporu, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nce onaylandı. Sahadaki işlemler de bu onaylı raporun izni doğrultusunda yapıldı.

"2002'DEN BU YANA YAPILIYOR"

Emirgan Korusu'nda 2002 yılından bu yana aynı işlemler yapılıyor. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından hazırlanan ve 3 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu tarafından kabul edilen ve 2013-2022 yıllarını kapsayan Ekolojik Temelli Sosyal ve Kültürel Fonksiyona Sahip Emirgan Korusu Amenajman (ormanda kesilmesi gereken ölü ağaçların doğal denge gözetilerek düzenlenmesi) 1. Revize Planı bugüne kadar sorunsuz şekilde uygulandı. Planın tüm çalışmaları, 20 yıldır İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İşletme Müdürlüğü Merkez İşletme Şefliği'nin denetiminde gerçekleşti.

"ÖLÜ AĞAÇLARI ORMAN İDARESİ TESPİT ETTİ"

Emirgan Korusu'nda kuru ve devrilme riski taşıyan ağaçlar İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince tespit edildikten sonra hazırlanan rapor, işlem yapılmak üzere İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü'ne iletildi. Tespiti Orman İdaresi'nce yapılan ve yine idarenin onayı ve izniyle tehlike arz eden 130 kuru ağaç, 13-16 Haziran 2022 tarihlerinde alandan uzaklaştırıldı. Zaman kaybedilmeden kaldırılan ölü ağaçların yerine 17 Haziran tarihi itibariyle yeni, sağlıklı yetişkin ağaç dikimi işlemine başlandı. Ay sonuna kadar 13 farklı türden toplam 175 yeni ağaç Emirgan Korusu'na kazandırılacak.

"FAZLA AĞAÇ KESİMİ YAPILMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Kamuoyuna maksatlı yalan bilgi veren İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde Emirgan Korusu'nda bağlı ekipler ile denetim yaptı. Orman Bölge Müdürlüğü'nce kaldırılmasına izin verilen ağaç adedinden fazla ağaç kesimi yapılmadığı İBB ekipleri ile birlikte tespit edildi.

"TESPİT EDİLEN AĞAÇLARIN LİSTESİ HEM ORMAN İDARESİ'NDE HEM DE İBB EKİPLERİNDE BULUNUYOR"

Orman İdaresi'nin açıklamasında, izin kapsamında kaldırılan ağaçlardan 54 tanesinde resmi damga bulunmadığı gerekçesiyle ceza kesildiği belirtildi. İşaretlerin bir kısmının Orman İdaresi'nin ekiplerinin de kabul ettiği şekilde, damganın ağaçların süngerimsi yapısından, yüzeylerindeki mantarlaşma ve çevre şartlarından dolayı silindiği bilindiği halde yanıltıcı, gerçeklerden uzak bir şekilde kamuoyu yanıltıldı. Belirlenen ölü ağaçların dışında tek bir ağaç kaldırılmadı. Hangi ağaçların kaldırılacağı bilgisi (üzerlerinde çevre koşulları nedeniyle silinen ya da damgalanması unutulanlar dışında) ve 23.09.2021 günü sahada yapılan tespit ile belirlenen ağaçların listesi hem Orman İdaresi'nde hem de İBB ekiplerinde bulunuyor.

"İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NE İTİRAZ EDİLECEK"

Kamuoyunu yanıltıcı, gerçeklerden uzak, yanlış bir algı oluşturmak amacındaki bu sorumsuz açıklamanın ardından, korularımızı korumak ve sürdürülebilir gelişimine katkı vermek için çaba gösteren tüm belediye çalışanlarının emeğini, alın terini hiçe sayanlar hakkında, İBB aleyhine kesildiği beyan edilen para cezasının tarafımıza tebliğ edilmesinden hemen sonra yasal haklarımızı kullanarak İstanbul Bölge İdare Mahkemeleri yoluyla itiraz edilecektir."

ANKA / Güncel