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İBB'den Emeklilere Pazar Desteği Ödemeleri Başlıyor

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi 'Emeklilere Pazar Desteği' kapsamında, İstanbul'da ihtiyaç sahibi tespit edilen 10 bin 76 emekliye yıllık 10 biner lira ödeme yapılacak. Toplamda 100 milyon 760 bin liralık destek sağlanacak.

(İSTANBUL) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçim vaatlerinden olan "Emeklilere Pazar Desteği"nin ödemeleri başlıyor. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emekliye yıllık 10 biner liralık pazar desteği yarın ödenecek. Pazar desteği ile toplam 100 milyon 760 bin liralık nakdi destek sağlanacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçim vaatleri arasında bulunan "Emekli Pazar Desteği"nin ödemeleri 29 Kasım Cuma günü yapılacak. Bu kapsamda, İstanbul'da ikamet eden, sosyal desteğe başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emekliye tek seferde, yıllık 10 biner lira ödeme yapılacak.

10 bin 76 emekliye destek sağlanacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre; başvuruların 30 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında yapıldığı  "Emekli Pazar Desteği"ne 44 bin 377 kişi başvuruda bulundu. Başvuruda bulunanlar arasından destek almaya hak kazanan 10 bin 76 emekliye toplamda 100 milyon 760 bin liralık nakdi destek sağlanacak.

İBB'den Emeklilere Pazar Desteği Ödemeleri Başlıyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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